Esta es la bomber estrella de la temporada: es de la firma de ropa de María García de Jaime y cuesta menos de 200 euros

Una nueva semana ha dado comienzo y eso, entre otras cosas, conlleva la vuelta a la rutina tras un fin de semana marcado por la llegada del buen tiempo en la mayor parte del país.

María García de Jaime (29 años) ha hecho uso de su perfil de Instagram para compartir un estilismo que servirá de inspiración para acudir cada mañana a la oficina.

La influencer ha sacado a la luz una fotografía en el ascensor en la que ha desvelado los detalles de su look.

La pieza más llamativa del outfit de María es, sin lugar a dudas, su chaqueta. En concreto, la esposa del también influencer Tomás Páramo (30) ha lucido una cazadora bomber a rayas.

María García de Jaime, en un 'story' de Instagram.

Se trata de una prenda de ropa oversize con mangas abullonadas y cuello camisero. Está diseñada en España y confeccioada en tejido denim.

La chaqueta de María García de Jaime forma parte de la nueva colección de su firma de ropa, Himba Collection. La página web de la marca, de hecho, ofrece la pieza entre las tallas S y M por un precio rebajado de 153 euros.

Las bomber se han consolidado como una de las chaquetas más trendy de la temporada. Así, es muy común ver en numerosas firmas distintos estampados, cortes y diseños.

Consciente de que la cazadora se lleva todo el protagonismo del estilismo, ha optado por un look de lo más sobrio. En esta línea, ha conjuntado la pieza de rayas con un cárdigan azul marino.

Además, ha añadido una camisa denim de corte masculino. En cuanto a la parte de abajo, ha lucido unos pantalones de traje a juego con la chaqueta de punto.

Los complementos han sido un acierto rotundo en lo que respecta al estilismo de García de Jaime. María ha combinado su look con un bolso de tamaño medio en color rojo pasión.

El calzado también ha sido un punto a favor y la influencer ha aportado un toque desenfadado con unas zapatillas de deporte.

Sobre la firma

Himba Collection es una marca española de moda femenina fundada en diciembre de 2021 por María García de Jaime y Tomás Páramo, inspirada en la tribu Himba de África del Sur, conocida por su fuerza, belleza natural y conexión con la tierra.

La marca se produce íntegramente en España, en talleres de Madrid como Alcalá de Henares, apostando por la proximidad, la artesanía y la sostenibilidad con tejidos naturales, ediciones limitadas de 100 unidades por prenda (precios entre 90 y 270 euros) y packaging reciclable.