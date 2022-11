'Love the future again', la nueva colección de C&A con diseños para el día a día para todas las mujeres

C&A ha presentado su nueva colección Primavera/Verano 2023, Love the future again con diseños para el día a día para todas las mujeres y perfecto para cualquier tipo de ocasión.

Prendas que, destacando el compromiso continuo de la firma con valores como la sostenibilidad y la inclusión, están producidas con tejidos naturales e inspiradas en tres macrotendencias: la naturaleza, el empoderamiento y la curación universal.

Con el objetivo de vestir cómodamente y sentirse seguro y a gusto en nuestra propia piel, el algodón, el voile y el lino son los principales tejidos utilizados para aportar suavidad, en combinación con otros más estructurados, como la sarga, para trajes y gabardinas, en una completísima colección que hará las delicias de todos aquellos que amamos la moda y seguimos las tendencias.

[C&A lanza su campaña 'Bodypositive', que defiende el empoderamiento de la mujer]

Entre los colores de Love de future again, un claro protagonismo de los tonos neutros como el blanco, el beige y el color arena, aunque tampoco faltan los siempre vibrantes fucsia, rojo o púrpura brillante, que dan vivacidad y contraste para transmitir un plus de energía con nuestros looks.

Una colección cuidada hasta el más mínimo detalle en la que destacan detalles como drapeados y fruncidos, las mangas voluminosas o los recortes, que expresan personalidad y darán mucho que hablar en los próximos meses. Además, también encontramos prendas más clásicas, como por ejemplo pantalones para afrontar con comodidad el intenso día a día de cualquiera de nosotros. Y, para acentuar la silueta femenina, favorecedores pliegues en la cintura de muchas prendas.

Diseños duraderos y atemporales como el trench sin mangas, o el traje de tres piezas diseñado con líneas rectas para convertirse en una pieza imprescindible de la temporada Primavera-Verano 2023, y que podemos combinar con los accesorios de la nueva colección, diseñados para ser fácilmente combinables con otras prendas que ya tenemos en nuestro armario y se adaptan a todos los aspectos de la vida de una mujer moderna, tanto si va al trabajo como si queda con sus amigos para tomar algo.

Sigue los temas que te interesan