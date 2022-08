De Paula Echevarría a Olivia Palermo: la prenda 'made in Spain' que pone de acuerdo a las famosas en verano

Verano es sinónimo de playa, sol, coktails, amigos y noches eternas. Ibiza es ese destino que también se suma a esta lista, sobre todo si hablamos de los famosos y vips más importantes del panorama nacional e internacional.

Como cada verano, la isla se prepara para recibir a las it girls del momento con sus maletas repletas de increíbles looks que, sin duda, nos morimos por copiar. Actrices, cantantes, modelos y vips convierten las calles y calas de la isla en todo un desfile de moda del que tomar nota atentamente y no perder detalle.

Ropa de verano, bikinis y bañadores, conjuntos de playa y todos los accesorios que quepan en la maleta. Echar un ojo a las redes e inspirarnos con cada uno de los looks (y robados) de estas celebrities durante sus vacaciones es algo que nos vuelve locos.

Olivia Palermo luciendo el kaftán del verano.

En esta ocasión, la actriz, modelo e icono de estilo Olivia Palermo (36 años) lo ha vuelto a hacer y una vez más nos ha conquistado con su look al ser vista en Ibiza con un kimono de firma española. Ha sido durante sus vacaciones en la isla junto a su marido Johannes Huebl mientras ambos disfrutaban de un día de playa.

Para la ocasión, la it girl estadounidense escogió el que se podría catalogar como el look de los looks, el must-have que todas desearíamos lucir para un día de playa en un paraíso como es Ibiza.

Se trata de un clásico y reinventado caftán, de corte largo, con flecos en las mangas y estampado vibrante para culminar anudándolo a la cintura. Lo firma la etiqueta asturiana Celia B; un diseño que recibe el nombre de Stella y lo podemos encontrar en dos colores, naranja y violeta. Cuesta 271 euros.

Combinado con una bikino en color rojo, unas maxi gafas de sol y pelo recogido, Palermo nos ha cautivado con su último look playero que, casualidad (o no tan casualidad) ya lució días antes Paula Echevarría (44) durante sus días de descanso también en la isla pitiusa.

