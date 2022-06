Rocío Osorno arrasa con el 'look' de Zara que podría ser de Alta Costura

La influencer Rocío Osorno (34 años) es uno de los grandes espejos en el que fijarse a la hora de conocer las últimas tendencias. No solo por su faceta de diseñadora, pues sus colecciones están empapadas de las tendencias y de ese gusto tan personal suyo, marcado por la elegancia y la feminidad, que la hacen tan especial. También como admiradora de la moda.

No hay semana que la sevillana no comparta sus nuevas adquisiciones, looks que sorprenden a sus seguidoras y con los que demuestra que no hace falta comprar en firmas de lujo para lucir un estilismo de diez. Zara es una de las tiendas favoritas y la que firma su outfit más sofisticado que parece sacado de la Alta Costura. Y es que tiene dos características propias de las pasarelas: grandes volúmenes y tejidos muy llamativos.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad pues el conjunto está en los márgenes de los precios de la marca del grupo Inditex. El estilismo está compuesto por dos piezas que se venden por separado, un top y una falda que forman parte de la misma línea y que, como demuestra Rocío, al llevarse juntos crean un efecto de lo más favorecedor.

Rocío Osorno en una imagen de sus redes sociales mostrando un conjunto de Zara. Instagram

La parte superior es la que más llama la atención a primera vista gracias a su textura. Un top de escote recto con tirantes finos que destaca por su tejido con volumen. Se cierra a la espalda mediante una cremallera y se puede comprar en cuatro tallas, XS, S, M y L. En cuanto al precio, este es de 35,95 euros.

Por su parte, la falda es de tiro alto y corte mini, perfecta para combinar con unas sandalias de tacón. Al igual que la blusa, tiene un detalle de volantes con volumen en la parte izquierda, lo que da continuidad al conjunto. Se cierra con una cremallera oculta en la costura. Disponible en tallas desde la XS a la L, está agotada en la página web de Zara, por lo que hay que adquirirla en alguna de sus tiendas físicas. Su precio es de 29,95 euros.

Un conjunto que derrocha sofisticación y que se convierte en una gran apuesta para eventos elegantes. Rocio Osorno descubre en su Instagram la mejor manera de conjuntarlo, con complementos plateados -en su caso los pendientes y el bolso-, un peinado de ondas muy romántico y sandalias de tacón para alargar visualmente las piernas.

