Este es el autobronceador de Twelve Beauty que se ha agotado en menos de una hora

Ha vuelto a pasar. Después de romper stock en un solo día -y en la preventa-, el nuevo

autobronceador de Twelve Beauty bate un nuevo récord y agota todas las unidades en tan sólo 58 minutos. Su éxito es ya imparable. Pedro Catalá, doctor en Farmacia, ha embotellado el efecto buena cara y su primer autobronceador funcional ha superado todas las expectativas.

Su innovadora combinación de minerales y potentes ingredientes naturales, que imitan la composición de la piel, es una de las claves de su éxito. También su fórmula, muy cuidada, con la que la tez queda luminosa, hidratada y elástica inmediatamente después de su aplicación. Además, con el uso continuado, el tono de la piel se vuelve más cálido para un efecto bronceado sano sin exposición solar.

Es apto para todo tipo de pieles que buscan el efecto de piel dorada tras unas

vacaciones en la playa. Y sin DHA para que no deje tono anaranjado y que proporcione un toque dorado muy progresivo y natural. "Aunque es un viejo conocido de llos formuladores, casi no se usa porque no es tan rápido como el DHA pero su resultado es mucho más natural. Además, ha sido estudiado durante décadas, por lo que nos ofrece un de seguridad mayor y nos permite entenderlo muy bien", explica Catalá.

La tez queda luminosa, hidratada y elástica inmediatamente después de su aplicación.

Un autobronceador/7 efectos

1. Efecto alisante inmediato gracias al ácido hialurónico de alto peso molecular.

2. Piel más elástica: los responsables son los azúcares presentes en su fórmula que imitan el film hidrolipídico de la piel.

3. El toque exacto de bronceado al instante.

4. Proporciona un glow instantáneo gracias al óxido de hierro de su fórmula.

5. Efecto primer: funciona como la mejor prebase de maquillaje imaginable.

6. El mejor compañero de tu base de maquillaje: mézclalo con ella para

aumentar su luminosidad o utilízalo para aligerar las bases de maquillaje más

pesadas

7. Toque de iluminador: unas gotas encima del maquillaje tienen un maravilloso

efecto iluminador.

