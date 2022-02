Los mejores regalos de San Valentín para celebrar el amor en pareja

Siempre es un buen momento para celebrar el amor y demostrar a tu persona favorita lo importante que es para ti. Con la llegada del mes más romántico del año, el Día de San Valentín es la ocasión perfecta para disfrutar de un momento en pareja y expresar tus sentimientos, ya sea con un cita romántica en un restaurante, una escapada e incluso preparando una cena deliciosa en casa.

Para conseguir que este día sea aún más especial e inolvidable, es imprescindible contar con el regalo perfecto para sorprender a tu pareja. Una botella de ginebra de la mejor calidad para celebrar la ocasión o una Smartbox para disfrutar de unos días en pareja en algún lugar especial son algunos de los detalles que puedes regalar este día.

Si quieres descubrir más ideas puedes visitar la página oficial de El Corte Inglés, descargarte su App en tu smartphone, o acudir a las tiendas físicas donde los expertos podrán asesorarte para encontrar el mejor regalo.

Embriaga a tu pareja con perfume: This is Love! de Zadig & Voltaire

El aroma del perfume para hombre This is Love! de Zadig & Voltaire atrapará a todo aquel que note su esencia. Su toque de bergamota y pequeñas notas de azahar aportan más sensualidad y seguridad a los hombres que utilicen este perfume. Una fragancia amaderada y aromática que no puede faltar este San Valentín. Está en exclusiva en El Corte Inglés y, además, si también buscas sorprenderla a ella, puedes enctrar la versión para mujer aquí.

Zapatillas de piel de Hoff para cosmopolitas

Para disfrutar de largos paseos es imprescindible contar con unas zapatillas de calidad capaces de ofrecer una comodidad extraordinaria. Estas de la marca Hoff están hechas de piel en el lateral y su diseño está inspirado en la ciudad de Barcelona. Su suela y la plantilla de memory foam extraíble aportan una mayor amortiguación con cada pisada. Y si quieres encontrar este modelo de zapatillas para él, no te pierdas las que te recomendamos clicando en este enlace, ideales para largos paseos en pareja.

¿Amantes de la montaña? Necesitáis esta chaqueta de The North Face

Si estás buscando el regalo perfecto para los aficionados a la montaña, esta chaqueta de The North Face se convertirá en un acierto seguro. Se compone de dos chaquetas y tres niveles de protección en una sola prenda. La parte exterior es impermeable y transpirable, por lo que resulta una prenda ideal para los días lluviosos. Puedes encontrar la versión de este abrigo también para las mujeres aficionadas a la montaña pinchando en este enlace.

Regala las mejores fotos con este Samsung Galaxy S21 FE 5G

Un regalo que no dejará indiferente a tu pareja es el smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ha sido creado para los apasionados de la fotografía, del contenido y de los juegos. Su pantalla ofrece una experiencia más vívida, nítida y brillante, con la que podrás disfrutar de cada pequeño detalle.

Si buscas diseño y practicidad: cartera de piel de Lauren Ralph Lauren

Un accesorio perfecto para uso diario y que garantiza la mejor calidad es esta cartera de piel de Lauren Ralph Lauren. Está fabricada a partir de piel 100% vacuna. Además, cuenta con el tamaño perfecto para que tu pareja pueda guardar todo lo que necesita. Su diseño natural la convierte en un artículo muy fácil de combinar. Y si quieres encontrar un regalo ideal para él, te recomendamos otra versión de cartera de piel de Emidio Tucci clicando en este enlace.

Mira a tu pareja sin que te deslumbre con estas gafas de sol de Tom Ford

Durante los días más soleados es esencial contar con gafas de sol que garanticen la mejor calidad. Estas de Tom Ford están hechas de acetato, cuentan con un diseño cuadrado y sus lentes de color gris degradado aportarán un toque más moderno a tu look. Si buscas también un modelo de gafas perfectas para él, no te pierdas este par para hombre de la misma marca y con un diseño que no le dejará indiferente.

Ginebra con notas frescas y florales de Brockman's

Si estás buscando un regalo original capaz de conquistar el paladar de los más exigentes, te recomendamos esta ginebra de Brockman's con notas frescas y florales de moras y arándanos azules. Su sabor único aportará sensaciones increíbles con cada sorbo. Es el regalo ideal para disfrutar en pareja.

Una cita perfecta garantizada con Tres días con encanto de Smartbox

No hay nada más especial que disfrutar del día de los enamorados con un plan romántico. En esta Smartbox encontrarás más de 3.500 estancias en hoteles, casas, cortijos, masías y muchas opciones más para pasar el día de San Valentín en pareja. Este pack incluye dos noches con desayuno para dos personas.

Todos los precios de compra incluidos en este artículo estarán disponibles durante días exclusivos de febrero de 2022.

