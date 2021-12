Sfera y el traje 'animal print' que se está agotando y triunfará en Nochevieja

La Nochevieja está a la vuelta de la esquina y aunque el actual momento sanitario no permita grandes fiestas como las de otros años, eso no significa que desaparezcan los grandes looks.

Aunque sea para quedarse en casa y disfrutar de una pequeña reunión con amigos o familiares, son muchas las personas que están ultimando la combinación que llevará este viernes 31 de diciembre. Los vestidos y las faldas vuelven a ser los grandes elegidos, aunque en la ecuación entra con fuerza una tercera opción: el traje.

Entre las muchas versiones que hay en el mercado de este conjunto originariamente masculino, hay uno que está pisando con fuerza, una apuesta de Sfera que está causando furor. Además de ser un conjunto muy favorecedor, esta propuesta de la firma de El Corte Inglés lo tiene todo para disfrutar de la noche más especial del año y es que elegante, cómoda y abrigada.

Está compuesta por dos prendas que se adquieren por separado, una americana y un pantalón, pero que tienen en común un print animal de leopardo en tonos marrones y negros sobre fondo beige.

Sfera tiene el traje que triunfa. Sfera

La blazer es de cuello tipo solapa, mangas largas y hombreras marcadas. Cuenta también con bolsillos laterales delanteros, un falso bolsillo en la pechera y se cierra al frente con una hilera de botones, lo que da lugar a un favorecedor escote en pico. Está disponible en tres tallas diferentes: S, M y L. Tiene un precio 59,99 euros.

Por su parte, el pantalón es de tiro alto, corte recto y ligeramente entallado. El bajo tiene un largo especial, pues en vez de llegar hasta el suelo termina justo por encima del tobillo, lo que lo hace perfecto para combinarlo con, por ejemplo, unas sandalias de pulsera. Se puede comprar en cuatro tallas diferentes: 36, 38, 40 y 42. Su precio es de 35,99 euros.

Una apuesta cargada de personalidad y sofisticación que se suma a una tendencia que no pasa de moda. Ya sea verano o invierno, los estampados de animales son una apuesta segura.

Una de las partes positivas de esta opción en dos piezas es que no siempre hay que lucirlas juntas, pues por separado también tienen mucho que aportar. Tantos puntos positivos están haciendo que este conjunto de Sfera se esté agotando en algunas de sus tallas, pues son muchas las mujeres que quieren vestirse con él en Nochevieja y demostrar que hay vida más allá de los brillos y las lentejuelas.

