Jerséis navideños con diseños divertidos y coloridos para toda la familia

Uno de los regalos infalibles para esta época son los jerséis navideños, una prenda calentita con estampados de colores que conquistarán tanto a mayores como a pequeños. Si aún no tienes los regalos de Navidad para tus seres queridos, desde la redacción de El Español hemos seleccionado algunos jerséis con motivos navideños que puedes encontrar en El Corte Inglés. Cada uno de ellos cuenta con estampados de colores que podrás combinar a la perfección con cualquier prenda, siendo los diseños de grecas y figuras geométricas los más populares de esta temporada. ¡Se convertirán en tu prenda favorita para este invierno!

Para descubrir todas las opciones que ofrece El Corte Inglés también puedes visitar su página web o app, o acudir directamente a sus tiendas físicas aprovechando los paseos navideños por tu ciudad. Además, gracias a su programa de financiación, podrás comprar los regalos para toda la familia y pagarlos a plazos.

Para niños

Jersey de niño punto jacquard navideño de Kids El Corte Inglés

Para los más pequeños recomendamos este jersey de Kids El Corte Inglés con un diseño divertido y navideño. Cuenta con una gran variedad de colores y estampados típicos de esta época: muñecos de nieve, árboles de Navidad, renos… Además, está hecho 100% de algodón, por lo que ofrece una calidad excepcional.

Sudadera de niño cerrada navideña de Kids El Corte Inglés

Otra opción de Kids El Corte Inglés para aquellos que prefieran otra prenda antes que un jersey es esta sudadera cerrada con un dibujo muy divertido y original pero que, a la vez, tiene un estilo navideño. En él aparecen representados Papá Noel, un reno y uno de sus ayudantes dentro de un coche con un estilo moderno y llamativo.

Sudadera roja de niño cerrada de Kids El Corte Inglés

Una alternativa muy parecida a la sudadera anterior es esta de color rojo. Tiene plasmado el dibujo de un reno con un estilo moderno y cool, adornado con unos cascos y unas gafas de sol de color negro. Es una idea fantástica para niños y niñas de cualquier edad que busquen el look perfecto para estas Navidades.

Para mujer

Jersey de mujer con greca navideño de Easy Wear

Este jersey navideño de Easy Wear es de color azul marino y cuenta con estampados y diseños típicos de esta época: gorros de Papá Noel, copos de nieve y árboles con colores oscuros e invernales que puedes combinar fácilmente. Este jersey es ideal para llevar con una camisa blanca debajo para que se pueda ver el cuello y darle así un toque más moderno.

Jersey de mujer jacquard de ciervos de Easy Wear

Para aquellas que buscan un jersey con colores más tiernos y claros, esta prenda es la mejor opción. El gris, el rosa y el blanco hacen una combinación perfecta para llevar en invierno. En la parte delantera tiene un estampado de dos ciervos y en la trasera estampados invernales típicos de las fiestas. Es uno de los jerséis más bonitos de la marca Easy Wear.

Jersey de mujer jacquard all over de Green Coast

Otra opción que puedes utilizar durante el resto del invierno, ya que no cuenta con estampados navideños, es este jersey jacquard all over de Green Coast con diseño de grecas y colores como el rosa pastel, marrón y blanco. Si quieres crear el look perfecto te recomendamos combinarlo con pantalones de tonos marrones y beige.

Para hombre

Jersey de hombre multicolor con cuello caja de Easy Wear

Un jersey ideal para hombres es el que te presentamos a continuación de la marca Easy Wear. Cuenta con un cuello de caja de color azul oscuro y pequeños detalles geométricos de colores, siendo el amarillo el tono más llamativo. Es una opción ideal para combinar con pantalones color amarillo, marrón, o beige.

Jersey de hombre beige con cuello caja de Green Coast

El diseño de Green Coast que te recomendamos a continuación también cuenta con un estilo de cuello caja, pero a diferencia del modelo anterior, este es de color beige y tiene colores muy variados y como el amarillo o el azul celeste. Está fabricado en un 50% de algodón y cuenta con un cuello redondo que puedes combinar perfectamente con una camisa por debajo.

Descubre otros modelos de prendas con diseños especiales para estas fiestas visitando la sección de jerséis navideños de El Corte Inglés.

