Hunter Schafer ('Euphoria') desvela que mantuvo una relación de 5 meses con Rosalía: "Sigue siendo familia"

Bombazo inesperado que salpica de lleno a Rosalía (31 años). Hunter Schafer (25), la actriz transexual de Euphoria, ha confesado este martes, 2 de abril, que mantuvo una relación de cinco meses con Rosalía antes de que la cantante comenzara su historia de amor con Rauw Alejandro (31).

Todo ocurrió durante el otoño y el invierno de 2019, después de que la Motomami y C. Tangana (33) protagonizaran uno de los romances más sonados del momento. Por aquel entonces, los fans de Schafer y la catalana sostuvieron que las dos habían traspasado la línea de la amistad. Pero todo quedó en un rumor. Ahora ese rumor ha sido confirmado por fin de la mano de la actriz, en una entrevista con GQ México.

"Tengo amistades muy bonitas con gente con la que he tenido relaciones sentimentales, y Rosalía sigue siendo de la familia pase lo que pase", ha apuntado. Y ha añadido: "Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: '¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!'. Pero al final es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así".

Han pasado más de cuatro años de aquel romance y las dos siguen manteniendo una buena relación de amistad. Prueba de ello son las imágenes de este dúo de celebrities paseando por Los Ángeles en enero de este 2024. Ambas se mostraron cercanas y sonrientes.

En octubre de 2023, tras su sonada ruptura con el cantante puertorriqueño, a la creadora de Motomami se le relacionó con el actor Jeremy Allen White (32). En concreto, los jóvenes fueron vistos juntos durante la proyección de una película en las calles de Los Ángeles, además de dando un paseo por la calle, dándose besos y diversas muestras de cariño que confirmaban que Allen White era su nueva ilusión.

Por otro lado, Schafer ha asegurado que, en estos momentos, está soltera, ya que "todavía me estoy recuperando de mi última relación" con el actor y cantante Dominic Fike (28). "Quiero estar bien del todo antes de lanzarme a otra cosa", ha indicado.

Hunter Schafer, en noviembre de 2023. Gtres

También se está recuperando de otro duro revés que sacudió su vida en julio del año pasado. Su amigo y compañero en Euphoria, Angus Cloud, falleció el 31 de julio por una sobredosis a los 25 años, dejando a Schafer totalmente devastada.

"Nunca había tenido un amigo tan cercano y además de mi edad. Es totalmente surrealista. No tiene sentido. Y sí, es nuevo, es un tipo de duelo distinto. Él era parte del alma de Euphoria. Siempre hay gente que es demasiado buena y demasiado pura para el mundo. Era un ángel. Era puro sol", ha confesado entre lágrimas.