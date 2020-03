Las mujeres lo prefieren natural: el estudio que desvela la tendencia en maquillaje

Maquillarse o cara lavada, e ahí la cuestión... A pesar, de que vemos constantemente a muchas mujeres maquilladas, lo cierto es que no lo son tantas. Analizando los resultados del estudio realizado por Revlon el pasado mes de mayo sobre los Hábitos y motivaciones de las mujeres españolas en el uso del maquillaje, podemos observar que los imaginarios sociales en los que la mujer debe ir maquillada y siempre perfecta se rompen cuando se aplican a la vida real.

Tras realizar el estudio se evidencia que solo 4 de cada 10 mujeres se maquillan de manera diaria, es decir, menos de la mitad de la muestra. A su vez un 46,5% manifiesta que se maquilla para ella misma, rompiendo con las imposiciones, con la imagen de mujer perfecta. Por último, el 55% de las mujeres elige un estilo más clásico, más sutil.

Lo que está claro es que la naturalidad, la sencillez y la homogeneidad es la tendencia que impone la mujer. El efecto no makeup o cara lavada con un efecto rubor como sin ir maquilladas, encanta.

Esto que tan nuevo parece, ya lo decía Cindy Crawford, en su día en su libro Maquillaje Natural que publicaba hace más de 20 años... La reputada modelo escribía que para ella el mayor piropo que podía haber es cuando ella se había maquillado en su día a día de forma natural, salía a la calle y alguien le decía que si fuera maquillada un poco, estaría muy guapa.

La actriz y modelo Gal Gadot en un evento en Bervely Hills. Gtres

Esa sutileza es la que, según este estudio, busca la mujer actual en su maquillaje diario como el nuevo Revlon PhotoReady Candid. Además, el 20% de las encuestadas afirman que a la hora de maquillarse no les puede faltar la base.

Se buscan texturas cremosas que hidraten la piel, que unifiquen y mejoren el tono, dejando una sensación de piel hidratada durante todo el día que nos duren desde que salimos de casa hasta que lleguemos a casa.

No obstante, existe un porcentaje de las encuestadas a las que la compañía americana quiere dirigirse y concienciar gracias a las propiedades de este nueva gama, aquel 11,4% que considera el maquillaje como un producto malo o perjudicial para su piel.

Revlon PhotoReady Candid es la nueva gama acabado natural antipolución que ha lanzado la marca este año y que tiene como imagen a la cotizada y reputada actriz Gal Gadot: base de maquillaje, corrector y polvos.

Bajo el lema I can, so I did, Gadot y la firma beauty hacen un juego de palabras: Candid, destacando sus fórmulas inspiradas en el cuidado de la piel, con los ingredientes que la piel necesita y sin fragancias artificiales, ni colorantes ni aceites. Es una gama aplicable a todo tipo de pieles, contiene antioxidantes, anticontaminantes e ingredientes anti-luz azul para ayudar a reducir los signos del envejecimiento y prevenir los efectos dañinos de la contaminación.

Gal Gadot viene a inspirar a todas esas mujeres que le gusta lucir un maquillaje natural'. Con casi 36 millones de seguidores, la modelo y actriz es la eterna elegancia y belleza natural.

