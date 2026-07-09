El lazo familiar que pocos conocían: Catherine Zeta-Jones se despide de su prima Bonnie Tyler con un emotivo mensaje

Hasta hace muy poco, pocos hubieran imaginado que una de las intérpretes más conocidas de Hollywood y una de las voces más icónicas de la historia del rock compartían algo más que su origen galés.

Para el gran público, Catherine Zeta-Jones (56 años) y Bonnie Tyler eran simplemente dos de las mayores exportaciones culturales de Gales. Sin embargo, la noticia del fallecimiento de la intérprete de Total Eclipse of the Heart ha sacado a la luz un estrecho e íntimo lazo familiar que casi nadie conocía: eran primas.

Aunque su parentesco era político, la relación entre ambas siempre fue estrecha, sólida y profundamente afectuosa. Tyler estaba casada con Robert Sullivan, primo hermano de la oscarizada actriz.

Esta unión convirtió a la cantante en una pieza fundamental de la familia de Zeta-Jones, una complicidad que mantuvieron lejos de los focos durante décadas y que ahora, tras el deceso de la estrella del rock y las power ballads, sale a la luz en un conmovedor mensaje.

Afligida, la protagonista de Chicago ha roto el anonimato de este vínculo para rendir un sentido homenaje a la cantante a través de sus redes sociales.

Junto a una fotografía que las inmortaliza juntas, la actriz ha compartido una emotiva carta de despedida.

"Mi corazón está roto con la noticia de que nuestra querida Bonnie Tyler ha fallecido", arranca el mensaje de Zeta-Jones, quien no ha dudado en recordar el papel tan activo que la artista tuvo en los momentos más importantes de su vida.

"Bonnie estaba casada con mi primo y ha sido parte de mi vida. Nos fotografiaron aquí juntos la noche antes de mi boda. Ella cantó y lo sacudió en mi boda", evoca la mujer de Michael Douglas (81), quien el pasado fin de semana, por cierto, se dejó ver en Mallorca.

Bonnie Tyler, en una imagen de las redes sociales. @catherinezetajones

Con sus palabras, Zeta-Jones ha transportado a sus seguidores a aquel año 2000 en el que contrajo matrimonio con Douglas. Una ceremonia en la que la voz rota de Tyler se convirtió en la banda sonora de la celebración.

Más allá del talento de la nominada a tres premios Grammy, Zeta-Jones ha querido poner en valor el lado menos conocido de su prima política: su calidad humana y su carismática personalidad en las distancias cortas.

"Una mujer extraordinaria con la voz a juego. Una artista única en su clase, que fácilmente podría haber sido comediante porque era una de las personas más divertidas que he conocido", confiesa en su escrito.

Por último, concluye: "Gracias, Bonnie, por la alegría que trajiste a tantos".

El broche de oro a este adiós público ha llegado con un emotivo guiño a su tierra natal, utilizando los versos del conocido himno tradicional We'll Keep a Welcome.

"Duerme bien, hermosa dama. Siempre 'guardaremos una bienvenida en las colinas' de Gales para ti", concluye la protagonista de La máscara del Zorro en una misiva que cierra enviando todo su apoyo a Robert Sullivan y al resto de sus allegados: "Enviando mi amor a Robert y a la familia. Dios os bendiga".