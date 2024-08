La escapada secreta de Robert De Niro a Ronda: sorpresa entre los turistas y restaurante con dos estrellas Michelin

El actor estadounidense Robert De Niro (80 años) ha protagonizado secreta a uno de los lugares más mágicos de España: el municipio malagueño de Ronda. El protagonista de películas como Taxi Driver acudió al sur de nuestro país y disfrutó de una experiencia gastronómica en el restaurante Bardal, un proyecto que ha sido galardonado con dos estrellas Michelin.

El fundador y presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, ha explicado en una publicación en la red social Instagram que tras comer en este restaurante, que cuenta con menús de entre 180 y 215 euros, el actor posó en una fotografía junto al chef de Bardal, Benito Gómez.

Capel, que ha celebrado la excelencia de este restaurante y ha destacado que en 2022 el actor protagonizó la campaña de Madrid Fusión Invaluable Food, ha afirmado que De Niro compró también una bolsa de molletes del obrador Máximo del municipio malagueño de Benaoján.

Ha recordado, además, que el actor estadounidense es socio de los restaurantes Nobu -entre los que se encuentra NobuMarbella- y del complejo hotelero de lujo Puente Romano Beach Resort (Marbella, Málaga).

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha celebrado a través de las redes sociales la unión entre la cultura y la gastronomía en una ciudad "que inspira", y ha destacado que Robert De Niro ha paseado estos días por el centro de la ciudad y ha visitado lugares como el Puente Nuevo, la plaza de toros o la Alameda del Río Tajo ante la sorpresa de los turistas que veían cómo una de las estrellas más importantes de la historia del cine caminaba por sus preciosas calles.

