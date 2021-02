Nicky Jam, de nuevo soltero: el cantante y Cydney Moreau rompen tras año y medio de relación

La historia de amor entre Nicky Jam (39 años) y Cydney Moreau (24) ha dado un giro radical en un año. El día de San Valentín de 2020, el rapero anunció que había pedido matrimonio a su pareja. Este año, la noticia que ha ofrecido es que, no solo no habrá boda, sino que la relación ha tocado a su fin. Una confirmación que llega después de que comenzaran a circular los rumores de que algo había cambiado, porque habían desaparecido de sus redes sociales los gestos de cariño a los que tenían acostumbrados a sus seguidores. También porque, en esa fecha señalada como lo es el día de los enamorados, en sus perfiles de Instagram aparecían sendas imágenes que invitaban a pensar en el distanciamiento.

El cantante deseaba un buen día de San Valentín a sus followers (que rozan los 40 millones). No había una felicitación para nadie en especial, sino que, detrás de su sonrisa y de su apariencia de haber perdido algún kilo, tan solo había un mensaje lanzado a la inmensidad de la red. ¿Por qué no había ni rastro de alusión de Moreau? Una pregunta que no hacía sino alimentar esas sospechas de que la relación entre ellos no fluía como antaño.

Y que seguía alimentando la sombra del desamor al acceder a la cuenta de Instagram de ella. De nuevo, una felicitación de San Valentín sin aludir a nadie en concreto. En su caso, la imagen era un posado, espectacular, con un bikini rojo. Un color que evoca a una pasión que, en estos momentos, se le ha acabado con Nicky.

La afirmación sobre ese punto y final es tan categórica, porque el mismo 14 de febrero, a través del programa de YouTube Maiky Backstage, Nicky lo confirmó: "No estamos juntos. Tal como salió en el programa El Gordo y la Flaca, la pandemia y la cuarentena, la situación, afectaron y de verdad, simplemente, no funcionó". Sí, como a tantas otras parejas en todo el mundo, las dificultades que les ha hecho atravesar el momento actual por el coronavirus, ha provocado un desgaste que no les ha dejado otra vía que la de tomar caminos separados.

A pesar de que le insistían para que ahondara en los motivos por los que han decidido romper, él, con elegancia, sentenciaba: "No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó".

Ni va a haber una segunda oportunidad para tratar de que funcione, porque Nicky era tajante ante la pregunta de un posible nuevo intento: "Cuando me voy, no vuelvo; cuando yo termino algo ya es porque ya no hay nada. Pero igual mi respeto a ella, la quiero mucho, la amo mucho, y es tremenda persona, tremenda muchacha, pero como pareja no dio y son muchas cosas de por medio, culturalmente hablando… pero tenemos una bonita amistad".

Amor de videoclip

Nicky y Cydney se conocieron durante el rodaje del videoclip Atrévete, uno de los temas más exitosos del estadounidense que, en la actualidad, reside en la localidad colombiana de Medellín. Era 2019 y, entre plano y plano y confesiones de backstage, comenzó a fraguarse una historia de amor que les ha durado casi dos años y que ha estado a punto de hacerles pasar por el altar.

Nicky Jam y su ya expareja en una imagen de las redes sociales. Instagram.

Lo cierto es que, en las redes sociales de Jam, sus followers han hecho una apreciación: al cantante le da cierto vértigo el compromiso. En 2017 sí llegó a dar el paso y a convertirse en marido de Angélica Cruz (32) mediante una ceremonia civil a la que, meses más tarde, siguió una celebración por todo lo alto. 18 meses les duró ese estado antes de pedir el divorcio y regresar a una soltería de la que, a día de hoy, vuelve a disfrutar.

