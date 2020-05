Joaquin Phoenix y Rooney Mara esperan su primer hijo

El ganador de un Oscar Joaquin Phoenix (45 años) y la actriz Rooney Mara (35) esperan su primer hijo, dos años después de haber iniciado una relación sentimental tras reencontrarse en el rodaje de la película María Magdalena.

Según el diario Page Six, una fuente cercana a la pareja ha confirmado el embarazo de Mara, que ha sido vista últimamente vistiendo ropa suelta y apuntan que podría estar de seis meses. Una noticia que ni el representante de la actriz ni el de Phoenix han querido confirmar por el momento.

Ambos actores se han decantado durante su carrera profesional por mantener su vida privada alejada de los focos, y han estado pasando la pandemia juntos en su residencia de Los Ángeles (Estados Unidos)

Phoenix y Mara comenzaron su relación durante el rodaje de 'María Magdalena'.

Phoenix y Mara se conocieron inicialmente trabajando en la cinta Her (2013), aunque no iniciaron su relación sentimental hasta su reencuentro durante el rodaje del largometraje Maria Magdalena (2018) y posteriormente en Don't Worry, He Won't Get Far on Foot (2018).

Al parecer, fue durante el rodaje de la historia bíblica cuando Mara y Phoenix pasaron de ser simplemente "amigos" a comenzar una relación seria. No obstante, no fue hasta mayo de 2017 cuando la pareja reveló su romance al mundo en el Festival de Cine de Cannes.

A lo largo del certamen, los intérpretes confirmaron los rumores sobre su supuesto noviazgo y decidieron no esconder el cariño mutuo que sentían. Se les pudo ver sentados uno al lado del otro, tomados de la mano e incluso se fundieron en un profundo abrazo cuando cuando Phoenix ganó el premio al Mejor Actor por You Were Never Really Here.

Además de esta confirmación pública, el propio Phoenix habló abiertamente de su relación con Mara en 2017 en una entrevista en The New York Times, en el que desveló que vivían juntos en Hollywood Hills y que "vio el documental de 10 horas sobre el crimen verdadero The Staircase recientemente porque Mara quería".

En los años posteriores la pareja se ha apoyado mutuamente en los proyectos en los que se han visto envueltos y, aunque han seguido siendo muy reservados con su vida privada, no han dudado en compartir muestras de efectos en los eventos o entregas de premios a los que han acudido.

Phoenix admitió en octubre de 2019 a la revista Vanity Fair que estaba convencido inicialmente de que Mara le odiaba, aunque poco después se dio cuenta del interés de la intérprete, que no supo reconocer porque ella era demasiado tímida como para mostrarlo abiertamente.

"Es la única chica sobre la que busqué algo en internet", explicó el protagonista de Joker. "Eramos amigos, amigos por correo electrónico", agregó.

Unas de las muestras de cariño más emotivas tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019. Tras recibir el Tribute Actor Award, Phoenix quiso dedicarle el premio a Mara con un emotivo aunque extraño discurso. "Una última cosa, en algún lugar aquí, no sé dónde, es un dragón inmundo, y quiero arrancarle las alas y sujetar una manta y dormir con ella para siempre. Te quiero. Gracias", aseguró el intérprete.

En julio de 2019 la pareja se comprometió, una noticia sobre la que se especuló durante meses en los medios de comunicación después de que la actriz fuera vista con un anillo de compromiso.

Sin embargo, si hay algo por lo que se recuerda a la pareja es la fotografía postoscar que protagonizaron este año. Tras hacerse con el premio al mejor actor por su interpretación en Joker, la pareja se trasladó hasta el barrio coreano de Los Ángeles para acabar en Monty's Good Burger, una hamburguesería vegana, donde el fotógrafo Greg Williams captó una instantánea que se viralizó en pocas horas.

Los actores aparecen en actitud relajada, ella ha cambiado los tacones por unas cómodas Converse; y se encuentran degustando sus hamburguesas entre risas con la ansiada estatuilla dorada entre ellos.

Como resultado de la pandemia, Hollywood se ha visto obligado a pausar la mayoría de sus actividades, entre ellas el rodaje de la última película de Mara, Nightmare Alley, una nueva versión dirigida por Guillermo del Toro (55) del clásico de 1947.

