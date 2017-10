Dominique Strauss-Kahn regresa tras su escándalo sexual: se casa por cuarta vez

Dominique Strauss-Kahn (68 años) ha contraído matrimonio con Myriam L'Auoffir (49), su cuarta esposa y con la que mantiene una relación desde hace cuatro años. La ceremonia ha tenido lugar este fin de semana en Marrakesh, ciudad donde actualmente viven y donde ambos han tratado de alejarse del foco mediático que rodea al economista.

La pareja en 2015 viendo un partido. Gtres

La pareja formalizó su relación en el Festival de Cine de Cannes, en mayo de 2013. Aparecieron sobre la alfombra roja cogidos de la mano confirmando así los rumores solo nueve meses después de que se anunciara la separación de Strauss-Kahn de su tercera mujer, Anne Sinclair, y dos años después de que se conocieran el escándalo sexual del Sofitel que terminaron con la dimisión del político.

Noviazgo sacudido por los escándalos del economista

En 2011 Dominique fue acusado de violación por una limpiadora del hotel Sofitel de Nueva York, Nafissatou Diallo. La mujer declaró que el economista la había agredido sexualmente en la suite del hotel en la que este se alojaba.

Posteriormente, el Ministerio Público de Nueva York presentó cargos contra él y se desencadenó una importante crisis en el Fondo Monetario Internacional (FMI) que conllevó a su desprestigio y posterior dimisión al frente del organismo.

Strauss-Kah durante su juicio por asalto sexual en Manhattan en 2011. Gtres

Además de este escándalo sexual, el político fue acusado de participar en una red de prostitución que, según distintos medios franceses, habría comenzado a investigarse en 2011. A eso se suma el proceso penal que abrió la Fiscalía de París, acusándole de cometer un supuesto fraude en la empresa de servicios financieros LSK & Partners.

Anne Sinclair, quien había sido su esposa desde 1991, no aguantó todos estos escándalos y se divorció del político en septiembre 2012 (poco tiempo después de que saliera a la luz el escándalo de Nueva York). No obstante, esto no deprimió a Strauss-Kahn, quien encontró un importante apoyo en Myriam L'Aouffir, con quien comenzó una relación de cuatro años que ha terminado en boda.

Así es su cuarta esposa

Myriam L'Aouffir nació en 1968 en Rabat (Marruecos) en medio de una familia francesa. Una vez en el país galo, estudió literatura y se especializó en Ciencias de la información y Comunicación en París. Así es como pasó a trabajar en la cadena France Télévision, donde ocupó el cargo de responsable de marketing digital y un puesto gracias al cual conoció a Dominique Strauss-Kahn.

La pareja durante el torneo Roland Garros en 2013. Gtres

Aunque su relación se inició en el peor momento del político, azotado por los diversos escándalos que se fueron sucediendo, la pareja se mantuvo unida y Myriam se convirtió en un apoyo incondicional para Strauss-Kahn.

Una vez superados estos episodios, la francesa decidió dejar la cadena de televisión y fundar su propia agencia de consultoría de comunicaciones denominada Daenery Com (en alusión al nombre de la madre de dragones en la serie Juego de Tronos). A través de esta empresa se dedica a la educación y la alfabetización en las zonas rurales de Marruecos y Mekkil, también porque la pareja vive en el país musulmán.

La pareja, conocida por los medios después de su aparición en el Festival de Cine de Cannes, prefiere mantener un perfil discreto y son pocas las ocasiones en las que se les ha visto afectivos, ni tan solo agarrados del brazo. La última vez que se les pudo fotografiar juntos fue en mayo de 2017, en la plaza VIP de Roland-Garros.