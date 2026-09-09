Los noruegos madrugan para despedir a Harald V: primeros movimientos y la salida de la Familia Real de Skaugum

Imagen de una de las calles de Noruega, esta mañana. EFE

Día histórico el que se va a vivir este miércoles, 9 de septiembre, en Oslo ante el funeral de Estado de Harald V, que comenzará a las 13 horas. Desde primera hora de la mañana, se van conociendo detalles y los primeros movimientos en las calles de la ciudad.

Según cuenta VG, la Familia Real ya ha abandonado su residencia de Skaugum, rumbo a Palacio. También lo ha hecho Marius Borg (29), el hijo mayor de Mette-Marit, que asistirá a la ceremonia pese a su arresto domiciliario.

También se encuentran en el Palacio Marta Luisa de Noruega (54) y su marido, Durek.

Centenas de ciudadanos noruegos han comenzado a congregarse desde primeras horas de este miércoles en las inmediaciones del casco histórico de Oslo, rodeados por un férreo despliegue de seguridad, con el propósito de rendir tributo a Harald V.

Noruegos, en las inmediaciones del Palacio. EFE

El funeral, de dimensiones multitudinarias, ultima sus últimos detalles ornamentales en el pórtico del templo catedralicio, espacio por el que accederán hacia las 13:00 horas los cientos de personalidades invitadas junto al ataúd del difunto soberano.

A partir de las 06:00 horas, habitantes de la capital y procedentes de diversos puntos del territorio nacional han tomando posiciones a lo largo de la ruta que completará la comitiva desde la sede del Palacio Real hasta el templo.

La vía se encuentra acotada por vallas y escoltada por pilares que lucen el monograma oficial de Harald V, un trazado en el que 1.900 efectivos de las Fuerzas Armadas custodiarán ambos flancos.

Un contingente de 3.000 miembros de la policía y 3.500 efectivos militares, entre los que se incluyen unos 600 miembros de la Guardia Nacional, integra el amplio dispositivo de protección.

Estas labores cuentan, asimismo, con el refuerzo extraordinario de agentes desplazados desde los estados vecinos de Suecia y Dinamarca.

La vigilancia resulta notoria en cada rincón del centro de la capital.

Los agentes supervisan de cerca los controles de paso y los accesos estratégicos de la comitiva, la cual iniciará su trayecto a partir de las 12:00 horas encabezada por los integrantes de la dinastía helena y noruega, miembros de casas reales internacionales, jefes de Estado, primeros ministros y elevadas autoridades del país.

Marquesina con la imagen de Harald V. EFE

Representantes de Casas Reales y mandatarios de Europa, Asia y Oriente Medio -entre los que figuran los reyes Felipe VI (58) y Letizia (53) junto a la reina Sofía- aterrizaron en la capital escandinava durante la jornada previa, coincidiendo con la llegada de numerosos diplomáticos y visitantes.

Mirada hacia el nuevo reinado

Entre el público que ha madrugado se halla Sova, quien aguarda paciente junto a su esposo en un pequeño asiento frente al trazado. La presencia del matrimonio responde al hecho de que uno de sus hijos, militar de profesión, forma parte del despliegue ceremonial.

Ambos afrontan con profunda solemnidad la despedida al monarca, percibido como una figura entrañable tras 35 años de jefatura de Estado, aunque remarcan su entusiasmo por saludar el inicio del reinado de Haakon VIII.

El público, en Palacio. EFE

A corta distancia, otro habitante de la capital contiene la emoción frente a la fachada catedralicia al reflexionar sobre la trascendencia de esta jornada final.

Este tributo definitivo sucede a las más de 46.000 personas que desfilaron ante la capilla ardiente instalada en el Palacio Real desde el pasado 1 de septiembre.

Para aquellos ciudadanos que no lograron acceder al recinto palaciego, las autoridades han dispuesto pantallas gigantes en el parque del Palacio y en diversos puntos del mapa nacional para seguir el recorrido hacia la catedral y el posterior traslado del féretro hacia la fortaleza de Akershus.

Tras la misa funeral, la comitiva acompañará el féretro hasta la iglesia del castillo de Akershus para la celebración de una liturgia íntima reservada a la familia y allegados.

Una vez que los restos mortales sean depositados en la cripta real, las banderas que ondeaban a media asta serán izadas por completo, dando paso al saludo de la nueva Familia Real desde el balcón palaciego a las 16:45 horas para dar comienzo formal a la nueva era.