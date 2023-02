El vestido comodín de Letizia: la Reina recurre por séptima vez a esta prenda de Sandro Paris

Se podría decir que los Reyes han hecho 'teletrabajo' este miércoles 1 de febrero ya que han podido hacer su labor sin salir de casa, dado que las audicencias de la jornada han tenido lugar en el palacio de la Zarzuela. Como mínimo, se trata de una solución cómoda, ya que no se pierde el tiempo en desplazamientos y resulta mucho más práctico.

El caso es que Felipe (55 años) y Letizia (50) han recibido en el salón Magnolia a una representación de la Cruz Roja Española. Si no te mueves de casa, el look que tienes que lucir si vas a trabajar en casa es siempre más sencillo que si tienes que salir, y más con el frío que hace que tienes que llevar abrigo. Si no sales de las cuatro paredes de palacio, lo solucionas con un vestido y unos complementos. ¡Y eso es lo que ha hecho la Reina esta mañana!

Letizia ha sacado del armario un diseño que lleva en su vestidor desde 2018. Estampado en tipo paisley, es decir, estilo pañuelo, es de manga larga, con escote cruzado en pico, y con la falda plisada, que es lo que le da el toque perfecto. De corte midi y en un tono verde botella, combinado con el negro, es una preciosidad. Se trata de un diseño de la firma francesa Sandro Paris, una de las marcas que más gusta a todas las royals europeas, y que tenía un precio, cuando salió a la venta, de 295 euros.

Letizia en el palacio de la Zarzuela. Gtres

Se trata de un modelo que gustó mucho entre las famosas cuando salió a la venta, ya que también lo han lucido su íntima amiga Sonsoles Ónega (45), la presentadora de televisión, Emma García (49) y la actriz Carolina Cerezuela (43), lo que significa que tuvo mucho éxito.

Al no necesitar abrigo, el outfit de Letizia se simplifica mucho, ya que tampoco lleva bolso. Como complementos ha lucido unos de nuestros pendientes favoritos, el modelo Plume de la firma Chanel.

Letizia ha llevado los pendientes 'Plume' de Chanel. Gtres

Cuenta la leyenda que fueron un regalo de la reina Rania de Jordania (52) en una de sus visitas a España, pero nadie lo ha confirmado y todos lo hemos dado por supuesto. Es una joya que se usa mucho y que sigue a la venta por el módico precio de 6.000 euros.

Además, ha lucido el anillo Coreterno, al que le estamos cogiendo ya un poco de manía porque no se lo quita. Una joya que lleva mensajes por dentro y por fuera -El amor lo mueve todo y mientras yo exista, tú serás amado- y que ya no es ninguna novedad en sus apariciones.

La Reina ha escogido unos salones negros de Magrit. Gtres

Como zapatos, ha elegido unos salones negros de Magrit que tampoco son ninguna novedad. Se trata de un look que no va a pasar a la historia por novedoso o especialmente bonito, pero que ha resultado perfecto para el teletrabajo.

