Un día después del fallecimiento de Constantino II de Grecia, hermano de la emérita Sofía, la reina Letizia presidió el acto de clausura de la X edición del Proyecto Promociona en Madrid. En esa durísima jornada para la familia, la esposa de Felipe VI prefirió no estrenar y no ser noticia por su look -algo que detesta-.

Seleccionó, pues, un conjunto que ya había llevado en otra ocasión. Dos piezas firmadas por la casa española Is Coming, compuesta por un jersey de lana verde con manga globo y una falda en mismo tono, aunque en diferente tejido, con brocado en color marrón, a juego con sus salones.