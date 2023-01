Letizia se gastó 53.000 euros en ropa y complementos en 2022, el doble que en 2021: este es su vestido más caro

Tras dos años marcados por la austeridad y mostrándose muy austera en lo relativo a sus estilismos, Letizia (50 años) volvió a hacerse con un armario de reina. Aunque mantuvo la misma línea de sencillez y sobriedad, en 2022, a diferencia de 2021 y 2020, la mujer de Felipe VI (54) se alejó de los estrenos cien por cien low cost y se decantó por prendas algo más costosas.

La conclusión se desprende del minucioso ranking publicado por UFO No More el pasado 1 de enero. Como es tradición desde 2017, el portal británico ha desvelado el número de estrenos y la cantidad de dinero que gastó en moda un selecto grupo de mujeres pertenecientes a las casas reales. La cifra es aproximada y surge del cálculo de los valores de piezas que no han sido identificadas, prendas de las que se puede identificar su marca y coste y estilos en los que se ha desvelado la firma pero se desconoce su precio.

Siguiendo estas tres categorías, en 2022 la reina Letizia gastó 53.919,38 euros en moda, una cifra que duplica a la de 2021 y triplica a la de 2020. El número se desprende de 100 artículos, cuyo precio medio fue de 539,19 euros. No obstante, cabe destacar que la experiodista estrenó un total de 129 piezas, por lo que el desembolso habría sido mayor.

[Los 12 errores de estilo de Letizia en 2022: de su vestido más polémico a la falda agujereada de H&M]

El estreno más caro de Letizia en 2022 fue un vestido de Carolina Herrera. Gtres

De todos sus estilismos nuevos, la prenda más costosa que Letizia añadió a su armario fue el vestido de Carolina Herrera que llevó el pasado mayo, cuando presidió la bienvenida a España del jeque de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani (42), y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al-Thani (38). Se trata de un diseño blanco de manga corta, corte evasé y largo midi, adornado con un elegante bordado floral azul celeste en la zona del hombro y el largo de la falda. El modelo, según el portal británico, está valorado en 5.847 euros. Una cifra que, sin embargo, es 'económica' en comparación con los estrenos de sus homólogas.

Y es que, si bien Letizia gastó en moda mucho más que en los dos años anteriores, todavía sigue posicionándose como una de las royals más austeras. De las 19 de representantes de las casa reales evaluadas por el portal, la mujer de Felipe VI ocupa la 14º posición. Por debajo de la experiodista solo se encuentran Marie de Dinamarca (46), quien desembolsó 49.873,83 euros; Victoria de Suecia (45), con 35.482,99 euros; Estefanía de Luxemburgo (38), cuyo gasto fue de 24.151,44 euros; Eugenia de York (32), con 18.318,88 euros; y Magdalena de Suecia (40), con 18.213,81 euros.

Los primeros puestos son para Charlène de Mónaco (44), con un desembolso de 739.541 euros; Olimpia de Grecia (26), con 227.604,42 euros, y Kate Middleton (40), quien gastó en ropa y accesorios 217.310,46 euros.

Letizia con uno de sus estrenos más comentados de 2022. Gtres

Letizia, en cambio, está en el top five de número de estrenos. Aunque fue una de las royals que menos dinero gastó en moda en 2022, se posicionó como una de las que más piezas nuevas lució -129-. Un récord con el que también supera al 2020 y al 2021, cuando incorporó en su armario 96 y 111 prendas, respectivamente.

Esta última clasificación también confirma que Letizia, en lo que a moda se refiere, es una reina moderada. Aunque estrenó más piezas que algunas de su homólogas, estas no fueron tan exclusivas como las de otras royals como Charlène o Kate Middleton. UFO No More, de hecho, describe a la esposa de Felipe VI como "una de las mujeres más frugales".

En cuanto al número total de estrenos, las únicas que superan a Letizia son Kate Middleton, María Teresa de Luxemburgo (66), Victoria de Suecia y Marie de Dinamarca.

Sigue los temas que te interesan