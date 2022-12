11 de 12

El, 2 de noviembre, para presidir la 22.ª edición del Festival de Cine Ópera Prima en Tudela, Navarra, Letizia estrenaba una falda midi en colores blanco y azul, con agujero a la altura de la rodilla y de estilo vanguardista.

Se trata de una pieza que corresponde a la colección Toga x H&M y que lleva algo más de un año en armario de la Reina, pero ¿era realmente así como estaba diseñada la falda para ser lucida?

Según comprobó EL ESPAÑOL, en la campaña que la firma japonesa lanzó en colaboración con la sueca, la modelo introduce la pierna por dentro del orificio y muestra su extremidad al lucir una bota de caña alta.

Una opción que tiene mucho más sentido que esta. No resultaría nada extraño que en próximos actos, también por su sentido común a la hora de repetir prendas, luzca Letizia esta pieza con algunas de sus botas mosqueteras OTK -over the knee-.