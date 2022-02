Primeras imágenes de Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, junto a su hija de seis meses

El pasado verano se conocía la feliz noticia de que Telma Ortiz (48 años) se convertía en madre por segunda vez. La hermana mediana de la reina Letizia (49) daba a luz en un hospital madrileño a una niña, fruto de su relación con el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar (54). Desde entonces ya han pasado seis meses, pero son pocos los detalles que se conocen de la pequeña. No ha trascendido la fecha exacta de su llegada al mundo ni su nombre.

EL ESPAÑOL, sin embargo, ha accedido a las primeras imágenes de madre e hija tras el nacimiento de la bebé. Este periódico ha descubierto a Telma Ortiz en un centro comercial, mientras hacía la compra con la pequeña. La hermana de Letizia, hermética con su vida privada, llevaba a la niña en una bolsita marsupial y, entre otras cosas, miraba juguetes en oferta.

Telma Ortiz tras hacer la compra con su hija de seis meses. EL ESPAÑOL

Telma lucía un estilo juvenil, formado por un mini vestido, botas y abrigo, que dejaba al descubierto su impresionante recuperación tras dar a luz por segunda vez. Completaba su look con un bolso marrón, una coleta de lado y la rigurosa mascarilla. La pequeña, de apariencia rubia, iba más abrigada. Llevaba un buzo acolchado en color rosa.

Pendiente en todo momento de la pequeña -cuyo nombre no se ha desvelado por orden expresa de la familia, según pudo conocer este medio hace unos meses-, Telma ha mostrado su lado más maternal y tierno. En medio de su actividad rutinaria, le ha dado un cariñoso beso en la cabeza a su hija.

La hermana de la Reina se ha mostrado en una actitud muy cariñosa con su bebé. EL ESPAÑOL

La noticia del nacimiento de la bebé se dio a conocer el pasado mes de agosto, apenas 52 días después de que la revista Semana publicara las primeras fotografías de Telma con una pequeña tripita de embarazada mientras disfrutaba de un romántico paseo con su pareja. Así, se desvelaba que la hermana de Letizia daría una hermanita a su primogénita, Amanda (13), fruto de su anterior relación con el cooperante Enrique Martín Llop.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar dieron la bienvenida a su primera hija en común dos años y medio después de conocerse en Andorra, donde los hijos mayores de ambos recibían un curso de esquí cada fin de semana. Su romance se oficializó cuando asistieron juntos a los Premios Princesa de Asturias 2019, año en el que la princesa Leonor (16) pronunció su primer discurso. Pero más allá de este encuentro y escasas apariciones de ambos en el Teatro Real o el concierto de Carla Bruni (54), son pocos los datos que se conocen de ambos.

Telma Ortiz ha hecho la compra junto a su hija pequeña, fruto de su relación con Robert Gavin. EL ESPAÑOL

Lo que sí ha trascendido es que viven juntos en un impresionante chalé ubicado en El Soto de La Moraleja -valorado en un millón de euros- donde también conviven los otros hijos de él, Cathal Robert Gerard Bonnar Corr (15) y Flori Jean Elizabeth Bonnar Corr (14), fruto de su relación con Sharon Corr (51), violinista del grupo The Corrs y quien se ha mantenido en 'guerra' con Telma Ortiz.

El embarazo de la cuñada del rey Felipe VI (54) provocó la ira de Sharon Corr, quien compuso The fool and the scorpion, una amarga canción en la que dispara contra su exmarido y Telma Ortiz, a la que llama la hermana "retorcida" de la Reina. No obstante, la tensión venía de antes, ya que la artista acusaba a la asturiana de romper su matrimonio. Pero a pesar de las culpas, la actual pareja ha sabido hacer frente a cualquier polémica y ha continuado con un idilio que se afianzó el pasado verano cuando recibieron a su primera hija.

