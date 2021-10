El nombre de la hija de Telma Ortiz, secreto de estado: los que lo saben y la petición de silencio

El 30 de junio se conocía la feliz noticia de que Telma Ortiz (47 años), la hermana de la reina Letizia (49), estaba embarazada de su segundo hijo. Un bebé muy buscado, muy deseado, un sueño -el de darle un hermano a su hija, Amanda (13)-, que la hija de Paloma Rocasolano (69) quería cumplir sí o sí.

Discreta -o más bien hermética- con su vida privada, Telma Ortiz aparecía aquel día con una pequeña tripita de embarazada en las imágenes que publicó Semana, aunque lo que se desconocía por completo es que tan sólo 52 días después, daría a luz.

La cuñada del rey Felipe VI (53) traía al mundo a una niña. Su género: eso es lo único que se conoce con relación a la sobrina pequeña de la reina de España. Pocos datos más han trascendido sobre este nuevo miembro real, el único inconsciente hasta el momento de que pertenece a la primera familia del país; el único ignorante de que su prima hermana, Leonor de Borbón (15), algún día será la jefa del Estado.

Telma Ortiz y Robert Gavin, en los premios Princesa de Asturias 2019.

EL ESPAÑOL ha intentado averiguar por todos los medios cuál es el nombre de la hija nacida fruto del amor entre Telma Ortiz y el abogado irlandés Robert Gavin Bonnar. Ninguna de las personas consultadas sabe dar respuesta a esta cuestión. Un simple nombre, la forma más directa y sencilla de identificarnos, ha sido elevado por la familia a la categoría de secreto de estado.

¿Se tratará de un nombre internacional debido a la procedencia de su padre? ¿Será un nombre español combinado con el apellido irlandés Bonnar? ¿Habrán respetado, quizá en este caso, primero el apellido de la madre y estaremos ante una nueva Ortiz? La realidad es que el nombre es sabido por muy pocas personas y sobre él hay orden expresa de que bajo ningún concepto se filtre.

Telma Ortiz y su pareja, el abogado Robert Gavin Bonnar, en Niza.

Telma Ortiz, Robert Gavin Bonnar, Amanda Martín-Llop Ortiz, Paloma Rocasolano, los reyes Felipe VI y Letizia y las infantas Leonor y Sofía (14) son las únicas personas de rango público que pueden dirigirse a la pequeña hija por su verdadero nombre de pila. El resto tendrá que esperar.

La vida de Telma y Gavin

El día a día de Telma y Robert Gavin en Madrid es tan discreto que no es que no sólo no se conozca el nombre de su primera y única hija en común, es que apenas se saben datos sobre sus gustos o sus aficiones. Alguna vez se les ha podido ver asistiendo al Teatro Real para disfrutar de la ópera Giselle o a algún concierto de música algo más actual, como el de Carla Bruni (53).

La pareja vive en un impresionante chalé ubicado en El Soto de La Moraleja -valorado en un millón de euros- donde también conviven los otros hijos de él, Cathal Robert Gerard Bonnar Corr (15) y Flori Jean Elizabeth Bonnar Corr (14), fruto de su relación con Sharon Corr (51), violinista del grupo The Corrs.

Telma Ortiz, su hija, Amanda, y su pareja, Robert Gavin Bonnar el pasado mes de febrero. Gtres

La noticia del embarazo de Telma supuso el detonante para que se desatase una polémica justo anterior a ésta del nombre secreto. Un acontecimiento siempre dichoso, la llegada de un bebé, provocó la ira de Sharon Corr, quien tomó papel y boli para componer The fool and the scorpion, su canción más amarga y en la que dispara contra su exmarido y contra Telma Ortiz, a la que llama la hermana "retorcida" de la Reina.

La tonta y el escorpión / No hay furia como la de una mujer despechada / Saltando de vino en vino / chupando la sangre de los votos matrimoniales / Jugando a mamás y papás con mis bebés / Hay algo enfermo ahí y no hay cura para ti / La tonta y el escorpión / La hermana retorcida de la reina, un camaleón.

