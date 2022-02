Primeras imágenes de la infanta Cristina tras anunciar su separación de Iñaki Urdangarin

Desde la publicación de las fotografías de Iñaki Urdangarin (54 años) con otra mujer que no era la infanta Cristina (56) no se tenían noticias de la hija de los Reyes eméritos. Su paradero, hasta ahora, era desconocido. En las últimas dos semanas solo se habían mostrado imágenes del exduque de Palma, quien ha continuado su vida con aparente normalidad, y de sus tres hijos varones. De su esposa no hubo rastro, al menos públicamente, hasta la noche de este martes 1 de febrero.

Fue en el programa de Telecinco Ya son las ocho, conducido por Sonsoles Ónega (44), donde se mostraron las primeras imágenes de Cristina de Borbón tras la publicación de las fotografías de Iñaki Urdangarin con otra mujer en actitud cariñosa y el posterior comunicado donde la infanta y su marido anunciaban la "interrupción" de su matrimonio.

Tal y como explicaron desde el espacio de Mediaset, la imagen fue captada por una persona que reside en Ginebra, la ciudad suiza en la que vive la hermana del rey Felipe VI (54) con su hija menor, Irene (16). La infanta Cristina fue fotografiada el pasado 24 de enero, el mismo día en el que salió a la luz el comunicado en el que ella y Urdangarin anunciaban su separación.

La primera imagen de la infanta Cristina tras anunciar su separación fue difundida por 'Ya son las ocho'. Telecinco

"Paseando por Ginebra me la encontré en la parada del metro. Sabía que era ella, hacía el mismo recorrido que yo. Pasaron dos guardaespaldas e hice la foto. La seguí por el parque de los Bastiones hasta arriba. Me preguntaron si era de prensa y dije que no", explicó el testigo durante un contacto con el programa. "Lucía triste y más delgada", añadió.

Las imágenes más buscadas de la infanta Cristina salieron a la luz ocho días después de que ella e Iñaki Urdangarin aclararan su situación con el siguiente comunicado remitido a EFE: "De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean". Sus palabras llegaron tras la publicación de unas fotografías del exdeportista en la revista Lecturas, junto a Ainhoa Armentia, la mujer con la que se mostraba en actitud cariñosa y a quien conoció en el bufete de abogados en el que trabaja.

Aunque dichas instantáneas pillaron por sorpresa a toda España, ya eran conocidas por la infanta Cristina. "Lo sabe desde después de verano. De hecho, el mes de septiembre fue lo que ella misma ha llamado el peor momento de su vida. A la infanta se lo contó su propio marido, no se ha enterado ahora ni mucho menos. Fue él quien se lo contó a ella y a sus cuatro hijos. Las imágenes de la noticia que se han publicado esta semana solo son nuevas para el país, la familia lo sabe desde hace meses", aseguró a EL ESPAÑOL una de las mejores amigas de la exduquesa de Palma.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin la última vez que aparecieron juntos, el pasado octubre. Gtres

"Cristina se encontraba en Ginebra ya, tras pasar unos días de vacaciones en España. Y ellos dos se fueron a pasar el fin de semana a la casa de los Urdangarin. No es cierto que les hayan 'pillado', la idea es que así fuera, ya que es la mejor manera de oficializar una relación que ya llevaba siendo real para toda la familia desde después de verano", comentó la misma persona este periódico.

Aunque han sido momentos duros para la hija de los reyes Juan Carlos I (84) y Sofía (83), tal y como pudo saber este medio, a día de hoy se encuentra "bien, tranquila y serena". La infanta Cristina "solo quiere seguir con su vida".

[Más información: La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anuncian que "interrumpen su relación matrimonial"]

Sigue los temas que te interesan