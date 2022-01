El rey Juan Carlos reaparece en Abu Dabi: la imagen de la que todo el mundo habla

Abu Dabi parece haberse convertido en uno de los destinos vacacionales favoritos de Carlos Herrera (64 años), quien aprovecha sus descansos para hacer pequeños viajes a la segunda ciudad más poblada de Emiratos Árabes. El periodista ha recorrido los más de 5.000 kilómetros que separan Madrid de la capital árabe para asistir este fin de semana a la Expo de Dubái. Sin embargo, el presentador de Herrera en la COPE no ha querido desaprovechar la oportunidad para reencontrarse con uno de sus grandes amigos, el rey Juan Carlos (84).

Los dos protagonizan la última publicación de Instagram del periodista radiofónico, que ha compartido una fotografía con el Rey este fin de semana. "Encuentro en Abu Dabi. El rey Juan Carlos se encuentra muy bien de forma física. Y de ánimo", ha escrito junto a la imagen, en la que se puede apreciar que, de hecho, el estado físico del padre de Felipe VI (54) es muy bueno.

Esta fotografía llega un mes y medio después de que el Rey fuera fotografiado durante un torneo de tenis en el que participó Rafa Nadal (35) en Emiratos Árabes y es, por tanto, la primera vez que se le ve desde el comienzo de año y de su 84 cumpleaños, que tuvo lugar el pasado 5 de enero.

Ya de regreso en España, Carlos Herrera ha explicado en su programa radiofónico cómo fue ese encuentro. "Amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre", ha explicado este 31 de enero. De esta reunión, el periodista se queda con lo bien que está Juan Carlos: "Está de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo".

"¿Cómo me encontré al rey Juan Carlos? Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Está de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo", ha añadido el andaluz.

Además, Herrera ha confirmado que el monarca está al tanto de la "interrupción de la relación matrimonial" de la infanta Cristina (56) e Iñaki Urdangarin (54) tras la publicación de unas imágenes del exjugador de balonmano en actitud cariñosa con una compañera de trabajo llamada Ainhoa Armentia: "Está permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa, escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otras, ve informativos de televisión, está en contacto permanente con España. Intercambia opiniones con sus amigos".

Pero, aparte de la separación de su hija, el Emérito también se ha pronunciado sobre la posibilidad de regresar a casa tras el archivo de todas las causas abiertas contra él. Un tema que, inevitablemente, salió en su encuentro con Carlos Herrera, como el locutor ha revelado: "La pregunta del millón de dólares: si usted estuvo con el rey Juan Carlos, le diría cuándo va a venir a España. Vamos a ver, cuando estás con un jefe de Estado, que ha sido jefe de Estado durante 40 años, preguntas puedes hacerle las justas. Pero si charlas, evidentemente, sale el tema. La respuesta se ciñe a la misma carta que él usó para explicar cuando se marchó de España. 'Esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando'".

Como señala el periodista, esas circunstancias oportunas son "las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto". "Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos... Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno", ha terminado diciendo.

