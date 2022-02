Ona Carbonell, embarazada de su segundo hijo junto a Pablo Ibáñez

Ona Carbonell (31 años) ha anunciado una gran noticia personal con el inicio del mes de febrero. La nadadora ha revelado en sus redes sociales que espera su segundo hijo. La deportista está viviendo uno de los mejores momentos de su vida completamente entregada a su faceta como madre junto a su hijo mayor Kai, que nació en agosto de 2020.

La olímpica siempre ha sido muy discreta con su vida familiar pero no oculta al mundo los motivos más importantes de su felicidad. Junto a su pareja, Pablo Ibáñez, ha creado el tándem perfecto para afrontar el día a día, y ahora juntos darán un hermanito a su primogénito. "La familia aumenta, súper felices", así lo ha escrito Ona en sus redes sociales junto a una tierna fotografía en la que su hijo mayor aparece besándole la incipiente barriguita.

Ona Carbonell presume de su tripita junto a su hijo mayor, Kai. Redes sociales

Como no podía ser de otra forma, Ona ha recibido la felicitación pública de muchos rostros conocidos como fue el caso de Judit Mascó (52) que ha escrito: "Uauuuuu moltíssimes felicitats Ona i família" o la actriz Candela Serrat (35): "Felicitats preciosa!!". Esta buena nueva llega cuando Carbonell y su pareja van a cumplir 12 años juntos, una historia de amor fuera del foco mediático que se mantiene sólida y feliz. Ona y Pablo se conocieron en el centro de alto rendimiento de Cugat (CAR) cuando ella tenía solo 19 años y él era un gimnasta en la Selección. "Él era deportista, entrenaba en la Selección también y cuando él se fue, yo empecé con la selección española. Cruzamos nuestros caminos pero teníamos amistades en común. Cuando puede me acompaña a los viajes, aunque las sincros son muchas horas. Aunque me acompaña, no nos vemos mucho. Cuando me acompañó a los Juegos estaba en la villa y nos vimos cuando acabaron. Saber que Pablo está ahí me ayuda y cuando no puede, por email", aseguró en 2014 en una entrevista.

La pareja posó junta en un photocall por primera vez en 2016, durante la alfombra roja de la Gala Mundial de la Infancia que organiza la plataforma solidaria Do It For Them!, en favor de la Fundación Vicente Ferrer.

Fue el 2 de marzo de 2020 cuando la deportista anunció que estaba esperando su primer hijo, y el pequeño llegó al mundo el 5 de agosto. Ona hizo público su nacimiento posteando en sus redes una imagen en blanco y negro en la que se ve a su pequeño agarrando con su pequeña mano la de sus papás: "Bienvenido al mundo Kai. Quiero agradecer enormemente el cariño, profesionalidad y gran trabajo al hospital Can Ruti de Badalona donde he dado a luz a mi primer hijo y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo de toda la vida que me ha acompañado en este bonito viaje. Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia", escribió entonces la olímpica.

