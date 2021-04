Marta Luisa de Noruega planea mudarse a Estados Unidos con su novio chamán

La princesa Marta Luisa de Noruega (49 años) ha desvelado este martes que planea mudarse con sus tres hijas a Estados Unidos para vivir con el chamán Durek Verret (46), con quien mantiene una relación desde hace dos años. La pareja no se ha visto desde la última visita de Verret a Noruega antes de Navidades. Tras el estallido de la pandemia de coronavirus solo se habían encontrado otra vez más en Estados Unidos, país de origen y de residencia del chamán.

"Ahora mismo, con la Covid, es difícil hacer planes, pero la idea es mudarse con el tiempo. Las niñas se vienen, por supuesto, conmigo", ha señalado en una entrevista al diario VG la hija mayor de los reyes Harald (84) y Sonia (83), cuarta en la línea de sucesión al trono. Marta Luisa, de 49 años y tres mayor que Verret, ha apuntado, no obstante, que mantendrá su casa en Lommedalen, a las afueras de Oslo, y que pasará también largas temporadas en Noruega.

Marta Luisa de Noruega junto a su pareja Durek Verret en una imagen de archivo. Gtres

"Él está ahora en Los Ángeles y no sabemos cuándo podremos vernos de nuevo", ha afirmado la princesa en una entrevista concedida antes del estreno de Marta, serie documental en la que fue seguida durante un año por las cámaras de TV2. En la serie, que se estrena este miércoles próximo, Marta Luisa habla sobre su complicada relación con los medios de comunicación, su rol en la familia real y la pena por la muerte de su exmarido Ari Behn, que se suicidó el día de Navidad de 2019.

Behn estuvo casado con ella entre 2002 y 2017, cuando protagonizó el primer divorcio en la Casa Real en dos siglos. Juntos tuvieron tres hijas: Maud Angelica, de 17 años; Leah Isadora, de 15, y Emma Tallulah, de 12. Marta Luisa y Verret, guía espiritual de famosos como la actriz Gwyneth Paltrow (48), revelaron su relación en mayo de 2019, días antes de iniciar una gira de conferencias por Escandinavia bautizada La princesa y el chamán, que recibió duras críticas y la llevó a anunciar luego que dejaría de usar su título con fines comerciales.

Los supuestos poderes sanadores de Verret también fueron objeto de controversia, aunque él negó en una entrevista a la televisión noruega haber dicho que podía curar la leucemia u otros males. Verret había mostrado su intención de mudarse a Noruega, pero cambió de postura por las críticas de los medios de este país. Marta Luisa se ha visto envuelta en polémicas en el pasado. La más sonada se produjo catorce años atrás, cuando impulsó con una amiga una escuela para promover el "contacto" con los ángeles, a la vez que alardeaba de tener poderes sobrenaturales.

Víctima de amenazas

En junio de 2020, Marta Luisa denunció las amenazas de muerte que sufría junto a su pareja, al que defiende públicamente de prejuicios heredados, según ella, de "una supremacía blanca". A través de un reivindicativo escrito en sus redes sociales, la hija del rey Harald quiso salir en defensa de su pareja. Aseguró Marta Luisa que ambos fueron testigos de graves situaciones de odio y racismo por el mero hecho de que Verret no sea un hombre blanco. "Ser la novia de Durek me ha dado un curso intensivo de cómo la supremacía blanca está en juego y la forma en la que he pensado y actuado consciente e inconscientemente hacia las personas negras", comenzó su alegato.

Y continuó en su descargue: "Como siempre he dado por sentados mis derechos, nunca analicé correctamente que es en realidad el racismo, porque me ha resultado muy cómodo contar con el sistema. No estoy orgullosa de ello, pero me doy cuenta de que necesito llegar a comprender este sistema profundamente arraigado para poder ser parte de su desmantelamiento. Yo, como persona blanca, necesito crecer, educarme y mejorar, y pasar de estar en contra del racismo a ser directamente antirracista".

Tras esto, enumeró todos los prejuicios que existen sobre su marido: "El racismo no es solo lo obvio (que pensé que era) de la discriminación directa, el maltrato y el asesinato de personas negras. Esto es fácil de defender. Está en los detalles (que aún no sabía que existían). Está en la forma en la que la gente rehúye a Durek. Cómo los amigos creen que miente sobre todo. Que es malo por ser amable. Las palabras murmuradas por debajo, dejándole claro que no tiene un lugar en la mesa. Gente diciéndole en voz alta '¿cómo te atreves a pensar que te tocaría?' cuando extiende su mano para saludar (antes del COVID-19). Las personas piensan que no son racistas, pero no conocen a nadie con un color de piel diferente al suyo, aparte de las personas que trabajan para ellos".

