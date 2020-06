Iñaki Urdangarin podría regresar a casa este viernes: su permiso penitenciario de seis días

Iñaki Urdangarin (52) saldrá de la cárcel este viernes. El que fuera duque de Palma está contando las horas en la prisión de Brieva, centro penitenciario en el que habita desde junio del 2018, para reencontrarse con su familia. El esposo de Cristina de Borbón (55) cuenta con un permiso penitenciario de seis días que le fue concedido antes del estado de alarma, pero que no pudo disfrutar por razones obvias.

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin a la salida de la prisión de Brieva en febrero del 2020.

Dado el fin del estado de alarma, el que posiblemente sea uno de los presos más famosos de España podrá viajar a cualquier provincia que desee. Hecho que hace suponer finalmente parta a su destino el habitual, Vitoria. La ciudad alavesa se ha convertido en el hogar de la hija del emérito y sus hijos, y es que es la capital vasca es donde también vive la madre del exbaloncestista.

Urdangarin podría estar ya haciendo las maletas para volver a abrazar a los suyos, algo que no hace desde finales del mes de febrero cuando disfrutó de su último permiso. Este 26 de junio será un día muy especial para los Urdangarín-Borbón, y es que Iñaki podrá gozar de la compañía de sus hijos durante más tiempo ya que estos concluyen el curso escolar este mismo viernes. Una casualidad que también podrán aprovechar, aunque con días de retraso, para celebrar la onomástica de su hijo Juan.

Iñaki Urdangarin junto a la infanta Cristina y su madre, Claire Liebaert, durante su última estancia en Vitoria.

No hará la cuarentena con otros presos

Instituciones penitenciarias está tomando todas las medidas de seguridad posibles para que no existan contagios en las prisiones, motivo por el que han decretado que una vez que los presos hayan vuelto de sus permisos tengan que someterse a una cuarentena en un módulo específico destinado a este fin. Si bien es cierto que seguir este protocolo es obligatorio para todos los internos, en el caso de Iñaki será diferente. El marido de la infanta Cristina se encuentra aislado desde su ingreso en una cárcel de mujeres y no ha tenido contacto con otras presas, razón por la que no tiene que realizar dicho proceso. Una 'ventaja' para el yerno del rey emérito a su regreso a Brieva.

Cuando se decretó el estado de alarma, Urdangarin contaba con poder salir de la cárcel dos fines de semana al mes ya que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se lo había concedido. Pero esa decisión fue revocada el 1 de abril por la Audiencia de Palma, que fue la que dictó la sentencia inicial por el caso Nóos, tras el recurso presentado por la Fiscalía al entender que con esa medida se situaba al interno en un régimen de semilibertad equiparable a un tercer grado encubierto. Iñaki Urdangarín está clasificado como interno en segundo grado, por lo que tiene derecho a disfrutar de 36 días al año fuera de la cárcel, con un máximo de siete cada vez. Tiempo que que aprovecha para volver a ver a su mujer y sus hijos, que le esperan en Vitoria para disfrutar del reencuentro.

