El intento fallido de Letizia de modernizar la polémica falda de flores que lució en Sevilla

Sin salir de casa. Así ha trabajado la Reina esta mañana. Muchas mujeres pelean por el ansiado 'teletrabajo' y ella da ejemplo practicándolo continuamente. Es lo que tiene ser Reina Consorte, que si quieres van a verte a Zarzuela.

Letizia (47 años) ha tenido su primera audiencia de 2020 en la sala Magnolia de Zarzuela. Esta mañana recibía a dos organizaciones. Primero ha tenido un encuentro con una representación de la Federación de Distribuidores Cinematográficos para conocer de primera mano la situación del sector. Estos le han pedido que acuda con el Rey a la próxima gala de los Premios Goya, que tendrá lugar en Málaga en diez días. Aunque esa petición ha caído en saco roto.

Después ha recibido a los miembros del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto de la Fundación Mujeres.

No es la Reina una mujer que escuche las críticas, las analice y aprenda. No, no lo es. Y mucho menos cuando se trata de estilo. Si a ella le gusta nada más le importa. Lo que digan los demás, aunque sean las mejore expertas del sector le resbala.

Letizia lució una falda bordada de Carolina Herrera, blusa de Hugo Boss y botas de Steve Madden. Gtres

El pasado mes de noviembre los Reyes viajaban a Sevilla para una reunión con todos los directores de las Academias de la Lengua Española. Entonces Letizia estrenó un look estilo español con una falda bordada en flores de Carolina Herrera con una capa de Zara que espantó a propios y extraños. Pues ella erre que erre. Esta mañana ha vuelto a lucir la ya famosa prenda.

En un intento fallido de intentar mejorar el tema, esta mañana la ha combinado con la blusa roja de seda de Hugo Boss, el modelo Benora que tiene en otros dos colores. Pero sigue siendo un fracaso.

Lo único que ha conseguido es darle un toque un poco más moderno quitándose los salones rojos de Magrit por las botas de ante negro de Steve Madden. Ese calzado es tan espectacular que arregla casi cualquier cosa, pero la casposidad de esa falda no lo solucionan unas botas mosqueteras.

La Reina lució los pendientes de Coolook que comparte con sus hijas. Gtres

Como joyas ha elegido unos pendientes de Coolook en forma de aro que comparte con sus hijas, Leonor (14) o Sofía (12). Digo que comparte porque todo el mundo da por supuesto, tras ver la semana pasada a la Princesa de Asturias con un abrigo como uno que tiene su madre, que se 'roban' la ropa. Sin embargo, yo me inclino más a pensar que las marcas mandan doble e incluso triple, las cosas a Zarzuela.

También llevaba el anillo de Karem Hallam, cuya procedencia también hemos dado por hecho, pero que nadie nos lo ha confirmado.

