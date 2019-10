Misterio resuelto: sabemos por qué Urdangarin repite camisa en sus días de voluntariado

A lo largo de los siete días que Iñaki Urdangarin (51 años) ha acudido al Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón en el que realiza su voluntariado se le ha visto repetir estilismo en cinco ocasiones. Muchas han sido las teorías que se han barajado sobre este hecho. Algunos apuntaban a un posible mensaje oculto hacia su cuñado Felipe VI (51) por tratarse de un look en verde ('Viva el Rey de España'); mientras otros señalaban su lucha por la protección del medio ambiente, argumento que se hilaba al mensaje de su mochila ("Because there is not planet b"). Pero JALEOS ha descubierto el verdadero motivo tras esa repetición constante de camisa.

El marido de la infanta Cristina (54) es voluntario en la zona correspondiente a las actividades de Psicomotricidad. Se le asignó tal segmento debido a sus conocimientos sobre deporte y educación física tras años dedicado al balonmano profesional. Dicha especialidad está ligada al área de Fisioterapia del centro, y todos los monitores y voluntarios que realizan esas labores visten de color verde en la parte superior de sus estilismos, para así ser diferenciados del resto de personal.

La 'jefa' de Urdangarin, que es la primera en vestir camiseta verde cada día, se llama Cristina Berlanga Velasco, una fisioterapeuta profesional que carga a sus espaldas 14 años de trabajo en Don Orione. Toda una vida centrada en mejorar la salud y acompañar en el esfuerzo a los adultos con discapacidad física y sensorial que residen en el hogar.

Iñaki Urdangarin ha hecho de la camisa verde su uniforme de trabajo fuera de la cárcel.

¿Por qué eligen el color verde? La zona de Psicomotricidad exterior, las paredes del gimnasio y paneles así como las colchonetas y máquinas de ejercicio son de este color, todo en esa área está teñido de diversas tonalidades de verde por lo que cobra sentido que las personas asociadas a dicha especialidad vistan acorde a su zona de responsabilidad.

Además, si hubiera que hablar de un color oficial del centro también sería ese verde botella apagado que muestra la camisa de Urdangarin. La mayoría de aulas, los manteles e incluso las carpetas que deja a disposición pública el hogar tienen ese color. Otro dato curioso es que en Argentina existe el mismo centro con el mismo nombre y el uniforme oficial de sus voluntarios y demás instalaciones también se presentan en verde.

Esta es la parte exterior de la zona de Psicomotricidad.

Por lo tanto, quienes barajaban la posibilidad de que esa camisa del exduque de Palma fuera su uniforme de trabajo no iban desencaminados. Pues se trata de una prenda que se podría catalogar dentro de las denominadas "camisas laborales", que se llaman así porque son simples, sin etiquetas, sin logos, sin nada identificativo especial; y destacan por ser cómodas y de materiales suaves.

Sus 'polémicos' complementos

Urdangarin siempre completa sus looks para salir de la cárcel con una gran bolsa negra con el mensaje en inglés de 'Porque no hay un planeta b', de lucha contra el cambio climático; un cinturón color crema que lo vistió en todos sus mediáticos juicios; una pulsera artesanal que comparte con todos los miembros de su familia; y un reloj inteligente de 900 euros.

Este último accesorio ha supuesto un gran quebradero de cabeza para los responsables del centro y donde pusieron el foco los medios de comunicación tras saber que posee la función de Whatsapp. Y es que en ese sentido el Reglamento Penitenciario es claro: "Queda terminantemente prohibido cualquier comunicación con los familiares en el horario establecido de salidas, incluidas las llamadas telefónicas y otros medios de similar eficacia, incluido mensajería".

Detalle del reloj de la marca Garmin que acompaña a Urdangarin durante sus salidas de la cárcel.

Tras la polémica pública del uso de su reloj Garmin, el cuñado del Rey no ha vuelto a mostrarlo en su salidas al Hogar Don Orione. Pero lo cierto es que desde entonces ha mostrado las muñecas ocultas bajo las mangas de la camisa, un detalle del que ha cuidado mucho últimamente, y que no hizo cuando su puño remangado dejó ver el smartwatch que tanto revuelo ha causado.

