El sujetador blanco de Letizia que deja boquiabierta a la corte

Letizia (46 años) ha comenzado la semana como nos gusta, con un look que nos va a dar mucho que hablar. Mucha tela que cortar. La Reina ha acudido un año más a presidir el Foro Contra el Cáncer, que este año tenía como temática 'Por un enfoque integral' y que se ha celebrado en Madrid, donde ha pronunciado su primer discurso del año.

Para esta cita, la Reina ha optado por un jersey de lana negro, una falda de ante marrón y unas botas mosqueteras. Pero lo que más ha llamado la atención es que a Letizia se le transparentaba la ropa interior. No es la primera vez que le ocurre. Lo sorprendente es que no aprendamos de los errores. Es decir, si te pones una prenda finita negra, tu ropa interior debe ir a juego, para que las luces de los flashes no nos jueguen una mala pasada. Pues nada, ella va y se pone un sujetador blanco.

La pena es que el outfit es de los más bonitos que le hemos visto en este 2019: moderno, sencillo, bien pensado para el acto… Una vez más los detalles, que se solucionarían con una persona que te aconseje y sepa del tema, se cargan todo un look, y un acto, porque vamos a hablar todos del sujetador 'real' y poco de sus palabras.

Letizia ha estrenado una falda de ante de corte midi, con botones dorados en la parte delantera y un llamativo cinturón. Es de Uterqüe y está súper agotada, lo digo por si os gusta. Su precio era de 199 euros.

La esposa de Felipe VI (51) la ha combinado con acierto con un jersey de lana negro fino (demasiado transparente si llevas sujetador blanco, como ha quedado claro) de la firma Hugo Boss. Lo que más me gusta del outfit vuelven a ser las botas mosqueteras, el modelo Francesca de Magrit, una verdadera preciosidad.

En la mano, una cartera dorada, imitando la piel de cocodrilo que creemos que es nueva, por lo menos nunca la había llevado en un acto público.

Como joyas, de nuevo solo pendientes. La Reina ha decidido ya para siempre que sólo se pone más joyería cuando el acto es de noche y tipo cóctel o gala. Para el día a día, sólo pendientes. Para la ocasión ha elegido los Crawler Skyline de la firma española Gold & Roses, en oro amarillo y diamantes.

En definitiva, nadie va a hablar del discurso de la Reina, que por cierto es muy recomendable, sino de lo bonito que queda el jersey negro con transparencias. Pero será culpa nuestra, claro.

