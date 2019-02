Isabel Jiménez desvela cómo se encuentra en la etapa final de su embarazo

En la recta final de su embarazo, Isabel Jiménez (36 años) desvela cómo está afrontando esta nueva etapa de su vida. La propia presentadora apunta que todo lo está llevando con tranquilidad y mucha naturalidad.

Además, ha confesado si su amiga Sara Carbonero (35) le ha dado algún consejo. La cara visible de los Informativos Telecinco también ha confirmado el nombre que tanto ella como su pareja han elegido para el pequeño con el que se convertirá en madre por primera vez.

¿Cogiendo ideas?

Sí, aprendiendo, porque yo no tengo ni idea de marcas ni de nada.

¿De cuánto está?

De siete meses y pico. Yo con lo de las semanas me pierdo un poco, pero vamos, me quedan ocho... Ocho o nueve.

¿Está nerviosa?

Pues ya... A lo mejor los días de antes me pongo nerviosa, pero ahora no.

Isabel Jiménez luciendo 'tripita' de embarazada. Gtres

¿Le ha pedido consejo a sus amigas? La hemos visto con Sara Carbonero, ¿le ha dado ya algún 'consejito'?

Pues mira, hablamos de otras cosas... También te digo, somos poco de hablar de tema maternidad y mira que mis amigas de Almería también están tres o cuatro embarazadas y hablamos poco. Sí que me dicen que me ven muy tranquila y me meten mucha prisa por preparar las cosas. Es que no tengo nada todavía...

¿No tiene nada?

¡Nada!

¿Ni una cuna?

Pues todavía no... pero estoy en ello.

¿Y si se adelanta?

Es que yo no pensaba que era esta y me la llevaba... No, ya estoy en ello, está encargado todo, todo en camino, pero tenerlo todo físicamente todavía no. Pero bueno, poco a poco.

Tranquilidad máxima...

Mira, yo soy así. Soy una persona muy tranquila y con naturalidad. Entonces me pondré atacada ese día, el día de antes o cuando ya me encuentre que salga ya, pero de momento muy bien.

¿Y su chico no le está diciendo, 'venga vamos, que no queda nada'?

Él lo lleva todo. Es el que tiene los síntomas, tiene todo, él todo.

Nombres habían dicho ya...

Hugo, sí.

¿Va a tener la típica habitación azulita de niño?

No, a mi madre la tengo frita. Es mundo bebé y yo soy un poco más modernita. Entonces, es que tonos celestes no va conmigo, el mundo así muy pasteloso.

¿Lo va a tener aquí?

Sí, sí, yo estoy aquí, los médicos los tengo aquí.

