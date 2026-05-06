Terremoto en 'Supervivientes' en una noche para la historia: castigo sin precedentes a Claudia por robar comida

Claudia, grabada mientras comía el bote de crema de cacao que había robado previamente.

Los robos y las trampas han sido algo muy socorrido a lo largo de todas las ediciones que se han celebrado de Supervivientes.

Sin embargo, este martes, la organización decidió imponer un castigo sin precedentes a Claudia Chacón, una de las concursantes. Pero, ¿qué ha ocurrido?

Empecemos por el principio, recordando que todos los robinsones disponen de una dotación semanal de comida que consiste en unos 30 gramos de arroz integral, 20 de lentejas y alguna que otra lata de comida.

Luego, los concursantes deben ingeniárselas para ampliar esta dotación con todo lo que encuentren: desde todo aquello que puedan conseguir pescando (peces, cangrejos...) hasta los cocos.

Por otra parte, cada playa dispone de una caseta en la que el equipo del programa guarda el material técnico para trabajar cada día. Pero también su bebida y su comida.

Pues bien, tal y como mostró Supervivientes, Claudia fue pillada in fraganti robando en dicha cabaña. Todo ocurrió el pasado domingo, cuando la mallorquina se quedó nuevamente sin una recompensa -una tarta de chocolate- después de que sus compañeros no la eligieran para que comiera.

Claudia, a la carrera tras robar un bote de crema de cacao en la caseta de la organización.

Claudia se pilló un descomunal enfado y, horas después, se tomó la justicia por su mano entrando en dicha caseta para robar algo de comida.

La secuencia no dio lugar a dudas: la concursante salía corriendo. Y Claudia pasó de todos. Primero del propio cámara y luego de un inspector de la playa, a quien negó, en un primer momento, haber cogido algo.

Pero, acto seguido, acabó sacando de debajo de su camiseta un bote de crema de cacao: "Si ya he cumplido las normas, por lo menos voy a comérmelo", le decía al inspector, quien le advertía que sus actos tendrían consecuencias porque todo estaba grabado.

Después, Maica hacía acto de presencia. La de GH le preguntaba a su compañera que de dónde había sacado eso. "Me he colado ahí dentro", decía desesperada mientras se relamía. Incluso llegó a ofrecerla un poco: "Mira, mira, mira. ¡Chocolate, tía!".

Claudia llorando en el drama absoluto como si hubiera cometido un asesinato mientras se va zampando el bote de nutella e ignorando a los del programa que le dicen que la devuelva es CINE xd #Tierradenadie9 pic.twitter.com/suT2fP9xDb — -𝕁𝕠𝕣𝕕𝕚 - (@georgecat90) May 5, 2026

Pues bien, tras mostrar con detalle todo lo que ocurrió, Claudia intentó justificarse ante Ion Aramendi: "Sé que el comportamiento está mal, pero sinceramente tenía una ansiedad que me moría. Me merezco el castigo, pero lo he hecho porque nunca como recompensa".

"Se me fue la olla. Me desperté por la noche, me metí en la caseta y encontré este bote de crema de cacao", dijo, explicando que sería incapaz de robar las latas de comida a sus propios compañeros.

Una vez escuchadas sus explicaciones, el presentador procedió a comunicar el castigo que había decidido la dirección de Supervivientes. Y lo cierto es que es una sanción descomunal nunca vista en el reality.

"Tus actos no van a quedar impunes. Por todo esto, la sanción va a ser especialmente contundente. Desde este momento y hasta el final del programa te quedas sin tu parte correspondiente de comida en la dotación de playa. La pierdes al completo", le dijo Aramendi.

Ion Aramendi anuncia a Claudia un castigo ejemplar por parte de 'Supervivientes'.

El presentador aclaró que "a partir de ahora, dependerás única y exclusivamente de la generosidad de tus compañeros, de que ellos quieran compartir contigo su comida o no".

"Y, por supuesto, de tus propias capacidades como superviviente para pescar y conseguir tu propia comida", zanjó Ion, recriminando la actitud de la concursante.

El castigo impuesto por el programa acabó enfadado al resto de participantes, porque, al final, que Claudia se alimente o no, depende de ellos. "Es un castigo para todos", dijo Alba Paul, mientras Almudena compartió su indignación: "No debería salpicarnos".

Audiencias

Castigos aparte, lo cierto es que toda esta trama le sirvió a Supervivientes para liderar con su mejor martes en lo que llevamos de edición.

El Tierra de nadie lideró de forma holgada con un 16,5%, dejando a En tierra lejana, la serie de Antena 3, como segunda opción de la noche (11,3%).

El duelo entre Marc Giró y Henar Álvarez firma datos muy discretos. Al cielo con ella firmó un 7,3% en La 1 y Cara al show un 5,2% en laSexta. Ninguno ganó a Código 10, que cosechó un 8,3% en Cuatro.