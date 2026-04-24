Àngel Llàcer: "Morirme no me da ningún miedo. Lo único que no quiero es sufrir, ahora solo hago lo que me apetece"

Siete famosos acuden a una fiesta exclusiva, pero al llegar, uno de ellos es asesinado por un asesino VIP enmascarado.

Así es Una fiesta de muerte, el 'cluedo' que Antena 3 este sábado, día 25 de abril, y en el que Àngel Llàcer ejerce de anfitrión.

Él guiará la investigación, aportando las claves necesarias para que los concursantes descubran la verdad. Solo uno, el más espabilado, logrará resolver el misterio.

Bertín Osborne, Marta Sánchez, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote, Esperansa Grasia son los protagonistas de esta primera entrega, que acontece en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

El episodio tiene una duración de 90 minutos y es autoconclusivo, pues la idea es que se graben más en un futuro. Precisamente, que fuese algo "puntual" fue lo que animó a Llàcer a ponerse al frente de este novedoso formato.

El catalán hará doblete, porque continúa, un año más, formando parte del jurado de Tu cara me suena. "Es como un tren de mercancías", dice a EL ESPAÑOL.

¿Qué es lo que más le apetecía de Una fiesta de muerte?

Que es un programa eventual, algo extraordinario. Iba con esa energía de pasarlo bien. El hecho de tener el poder me encantaba, porque yo sabía pistas y pruebas. Pero no quién era el asesino, porque yo quería jugar también y no quería que se me escapara porque puede ser cualquier persona del mundo.

¿Cómo surgió el proyecto? ¿Te apetecía volver a presentar un programa?

Había grabado otro que aún no está ni emitido [Congelados] y me dijeron que si quería presentar este formato. Pero yo no tenía mucho tiempo porque hago radio, tengo teatro y soy profesor. Pero me dijeron que esto iba a ser muy espaciado en el tiempo, así que me animé.

Àngel Llàcer, en el centro, junto a Glòria Serra, Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Marta Sánchez, Esperansa Grasia y Antonio Resines.

¿Qué tal fue la grabación?

El rodaje es muy divertido porque sales de golpe de la monotonía. Creas una familia en poco tiempo, y eso se transmite luego en la tele. Creo que este programa va a funcionar porque es muy real. Es como una obra de teatro. Ellos se lo toman súper en serio, quieren descubrir al asesino y entre ellos hacen alianzas, se pelean...

¿Quién tienes las mejores habilidades de detective?

Todos lo hicieron súper bien. Todos se implicaron. Yo les interrogo, les doy pistas, les saco pruebas, tienen que correr por todo el palacio... Eso hace que te vayas picando con el de al lado. Como soy tan persuasivo, me acabaron haciendo caso.

¿Cómo ha cambiado tu forma de vivir tras estar a punto de morir hace más de un año?

Me ha servido para hacer las cosas que me apetecen. O sea, si me apetece una cosa la hago y si no me apetece no la hago, ¿sabes? Y de ir más lento, caminar por la vida, de hablar más con las personas, de jugar más, de pasármelo mejor.

Lo único que no quiero en la vida es sufrir. Pero morirme no me da ningún miedo y como además tuve una clara señal de que te puedes morir en cualquier momento, yo lo único que hago es intentar ser divertido, simpático y cariñoso y no vivir ninguna situación que no quiera.

"Con 'Tu cara me suena' siempre me sorprendo. Es como un tren de mercancías" Àngel Llàcer

Repites nuevamente en Tu cara me suena y el programa sigue rindiendo bien.

Yo estoy sorprendido. Y es que yo siempre pienso que el talento se va a agotar. 'Ya ha venido todo el mundo', me digo. Es que ya hace 15 años, yo empecé con 38 y tengo 52. Es una barbaridad.

Lo es realmente.

Claro, y digo, ¿pero quién queda por venir? Grabamos la primera gala y dices: ¡Hostia, es realmente brutal! Brutal porque es verdad que es como un tren de mercancías. Tu cara me suena es como un 'pum'. Está súper consolidado. Somos parte de la familia, la gente tiene ganas de sentarme el viernes y de ver cómo nos peleamos.

Àngel Llàcer, Chenoa, Manel Fuentes, Lolita y Florentino Fernández.

¿Eres partidario de una versión All Stars rescatando a los mejores concursantes de todas las ediciones?

La verdad es que no... Muchas veces lo pienso, ¿eh? ¿Pero quiénes son los mejores? Ahí está la cosa. Yo iría más por rostros icónicos que no con ganadores. Pero yo no mando, también te digo.

Bueno, pero eres el presidente de Tu cara me suena, toda una institución.

(Risas) Y si no, lo recuerdo yo: 'Os vais todos a la mierda, pero aquí el que manda soy yo'.

"Me siento realmente querido por Atresmedia. Me siento en casa. La confianza es mutua" Àngel Llàcer

A nivel profesional, ¿qué supone la confianza que deposita en ti Atresmedia año tras año?

Me siento realmente querido. Estoy muy a gusto, me siento en casa. Yo les tengo cariño, no es una cosa de 'bueno, voy a trabajar ahí, no sé qué, no sé cuántos. No, no. Son muchos años y acabas cogiendo cariño a todo el mundo, incluso con alguien con quien te peleaste hace ocho años. La confianza es mutua.

La última: cómo rostro histórico de Operación Triunfo, ¿te gustaría que el programa volviera a la televisión lineal? [el día 14 de abril trascendió la renovación del formato por Prime Video una temporada más]

Al final acabas consumiendo las cosas igual, ¿no? Tanto si es en lineal como si es en plataforma. Enciendes el televisor, te vas a un sitio o a otro. La cuestión es cómo lo consume la persona que está en casa. Para mí, como trabajador, me es indiferente.