Es oficial: Cristina Pardo dice adiós a laSexta tras 20 años y salta a Antena 3 para presentar un programa en prime time

Cristina Pardo en una de sus intervenciones en 'El Hormiguero'.

Movimiento importante en Atresmedia. Cristina Pardo abandona laSexta 20 años después. Lo hace para saltar a Antena 3, donde el próximo curso presentará un nuevo programa semanal en prime time.

Así lo ha confirmado este jueves, día 23 de abril, la propia presentadora en Más vale tarde. El magacín de actualidad pasará a estar conducido por Iñaki López en solitario.

El grupo de comunicación con sede en San Sebastián de los Reyes vuelve a premiar a uno de sus rostros más potentes.

Atresmedia explica en una nota de prensa que el nuevo formato "reforzará la apuesta de la cadena por los contenidos de actualidad, análisis y también entretenimiento en horario estelar".

El proyecto se encuentra en fase de preproducción, no tiene título y combinará diferentes géneros del ámbito de la actualidad y también el entretenimiento con el personal sello de Cristina Pardo.

Iñaki López y Cristina Pardo en 'Más vale tarde'.

La periodista continúa creciendo en su fulgurante trayectoria en Atresmedia. Tras hacer sus primeras prácticas en la COPE, con Jiménez Losantos como jefe, en 2006 fichó por laSexta para convertirse en un rostro recurrente de sus informativos como reportera primero y presentadora después.

En 2013, pasó a ser la sustituta de Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. En 2017, estrenó Malas compañías y en 2018, la cadena le confió las tardes de los domingos con Liarla Pardo, donde se mantuvo los tres años siguientes.

También en 2017, Cristina Pardo se incorporó a El Hormiguero como colaboradora para liderar una sección de análisis político y de actualidad.

Actualmente, es una de las integrantes de la tertulia de los jueves del programa de Pablo Motos junto a Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó.

Cristina Pardo en una de sus intervenciones en 'El Hormiguero'.

La periodista navarra, además, se ha encargado hasta en ocho ocasiones (desde 2017 a 2024) de presentar las Campanadas de Nochevieja en laSexta.

Los primeros cuatro años estuvo acompañada por Iñaki López y los cuatro siguientes por Dani Mateo desde la Puerta del Sol de Madrid.

Su salto a Antena 3, coincide con el vigésimo aniversario de laSexta, un canal que acaba de agitar su parrilla con las incorporaciones de Marc Giró con su recién estrenado Cara al show y el nuevo programa de Aimar Bretos.