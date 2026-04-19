El municipio español donde Shakira desconectaba cada verano: dunas y prados a menos de 60 kilómetros de Santander

Todo el que visita Oyambre, en la costa occidental de Cantabria, puede entender por qué Shakira lo convirtió en su refugio cuando vivía en España, durante su relación con Gerard Piqué.

Discreto y salvaje, entre prados verdes, marismas y una larga playa abierta al Cantábrico, el municipio invita más a pasar desapercibido que a exhibirse, justo lo que busca cualquier estrella en retirada estratégica.

Declarado Parque Natural en 1988, Oyambre protege casi 6.000 hectáreas de litoral entre San Vicente de la Barquera y Comillas, con playas, dunas, acantilados, rías y el Monte Corona al fondo.

Es uno de los espacios más valiosos del litoral cantábrico, un auténtico 'laboratorio' de naturaleza donde conviven marismas, sistemas dunares y una rica fauna y flora, además de yacimientos arqueológicos que hablan de la historia de la región.

La playa de Oyambre, de unos 4 kilómetros de extensión, combina arena fina y olas constantes, lo que la ha convertido en un paraíso para surfistas.

Playa fluvial de la Ría Capitán, en el Parque Natural de Oyambre (Cantabria). iStock

Por lo tanto, no era extraño que la cantante de Barranquilla regresara aquí, tabla en mano, justo en los meses más complicados tras su ruptura con Gerard Piqué.

Este arenal guarda incluso una anécdota aérea: en 1929 fue escenario del aterrizaje de emergencia de un aeroplano francés que cruzaba el Atlántico, el célebre Pájaro Amarillo, que acabaría dando nombre al chiringuito más icónico de la zona.

Hoy, el restaurante El Pájaro Amarillo presume de pescados y mariscos frescos de la lonja, carnes y platos que sintetizan a la perfección la cocina cántabra de mar y tierra.

En los alrededores de Oyambre, la gastronomía se completa con restaurantes en San Vicente de la Barquera y Comillas donde reinan el marisco, los guisos marineros y las rabas, acompañados de vinos blancos frescos y orujos de la tierra.

El plan en la zona empieza casi siempre en la playa: surf, bodyboard, largos paseos por la orilla y atardeceres mirando a los Picos de Europa en los días claros.

La cantante Shakira, en su entrevista con Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'. RTVE

Desde el parque salen rutas señalizadas, que permiten descubrir de cerca la biodiversidad de dunas y marismas, ideales para quien quiera algo más que toalla y sombrilla.

A poca distancia, el faro de Punta de la Silla acoge el Centro de Interpretación del Parque Natural, perfecto para poner en contexto la riqueza ecológica del entorno antes de seguir hacia los cascos históricos de Comillas o San Vicente.

Acercamiento a España

Shakira vive un momento de reconciliación con España, y lo está haciendo a lo grande. La artista ha elegido Madrid como epicentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en un estadio con su propio nombre y 9 fechas prácticamente agotadas para septiembre y octubre de 2026.

Como parte de esa apuesta por el público español, la cantante concedió este martes una entrevista a Henar Álvarezen Al cielo con ella, como plato fuerte del salto a La 1 del late night. Se trata de la primera entrevista de Shakira a un programa español.