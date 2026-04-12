Confirmado por Tinet Rubira: 'Operación Triunfo' organizará un "gran evento" para celebrar su 25 aniversario

Manu Tenorio, Chenoa, Verónica Romero y David Bustamante en el reencuentro de 'OT 1' en 2016.

Para Operación Triunfo 2026 es especial. Y lo es, porque en octubre se cumplirán 25 años desde que unos jovencísimos Rosa López, David Bisbal, Chenoa y compañía protagonizasen un talent show que conquistó a media España e hizo historia en televisión.

Desde entonces, son muchas las ediciones que se han celebrado, en diferentes cadenas, La 1 y Telecinco. Hasta ha saltado al mundo del streaming en su última etapa gracias a Prime Video.

Y muchos los jóvenes que han lanzado sus carreras tras cruzar la pasarela por el programa.

A raíz del reencuentro de OT 1 que TVE organizó en 2016 por los 15 años, los más nostálgicos del formato sueñan con uno nuevo por los 25 años.

De hecho, Chenoa o Naím Thomas se mostraban a favor de organizar algo especial que volviese a juntar a los participantes de la primera edición, presentada por Carlos Lozano.

Pues bien, según apunta Tinet Rubira en una entrevista exclusiva para EL ESPAÑOL a colación del estreno de Tu cara me suena 13 que se publicará la próxima semana, Gestmusic hará sus sueños realidad por el 25 aniversario.

"Estamos trabajando en hacer un gran evento para intentar hacer un homenaje a estos 25 años", confirma el directivo.

"No tanto a lo que ha supuesto OT dentro del mundo de la televisión, que es uno de los grandes formatos de este país, sino un poco un homenaje a todo lo que ha supuesto de renovación en la industria musical", asegura.

El máximo responsable del formato no concreta ni dónde, ni cómo ni de qué manera se producirá. Hace unos meses FórmulaTV hablaba de un documental, si bien en ningún momento se ha llegado a confirmar oficialmente.

"Será un gran evento para celebrar los 25 años de OT. Tenemos que estar a la altura y hacer algo grande", dice ahora Tinet.

"Todos tenemos en la cabeza los grandes nombres de OT, pero luego hay una segunda y una tercera fila muy potente que, al final, es la gente que mueve la industria en este país", señala a este periódico.

"Hay una segunda y tercera fila de 'OT' muy potente que, al final, es la gente que mueve la industria en España" Tinet Rubira

Tinet Rubira, además, subraya que la voluntad de la productora "será invitar a los más de 200 concursantes que han participado en el programa".

Y añade: "También extiendo la invitación a profesores, a directores de la academia y a miembros del jurado. Nos tenemos que reencontrar todos para celebrar estos 25 años".

Futuro de 'OT'

En cuanto al futuro de OT, que finalizó su última edición el pasado mes de diciembre coronando a Cristina Lora, el director general de Gestmusic tampoco da muchas pistas, si bien asegura que el talent volverá a Prime Video siempre que la plataforma lo desee.

"La pelota está en el tejado de Amazon. Mientras quieran hacerlo, OT va a ser suyo", dice después de las peticiones de muchos seguidores de que volviese a una cadena generalista. Es decir, por ahora, no se espera que el programa vuelve a la televisión convencional.

Eso sí, no será este año y el formato volverá a hacer un parón en 2026. "Tiene que descansar. La gente que sale en el programa tiene que hacer sus carreras. No puede ser que el despegue de una edición coincida con otra", concluye Tinet.

De hecho, ahora mismo, los concursantes de OT 2025 están centrados en la gira que arrancará el próximo sábado, día 18 de abril, en Bilbao.