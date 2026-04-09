Toñi Moreno: "He tardado en aceptarme. He salido con muchos chicos porque no quería ser lesbiana"

Toñi Moreno, una de las invitadas a 'Ex. La vida después' de este miércoles. Mediaset España

Toñi Moreno fue este miércoles, 8 de abril, una de las protagonistas de Ex. La vida después. La cuarta entrega del programa de Ana Milán estaba dedicada a "salir del armario", por lo que contó con el cantante Blas Cantó, los políticos Ada Colau y Jaime de los Santos, y la comunicadora andaluza.

En su momento muy celosa de su vida privada, ahora Moreno tiene claro que no va a ocultar su orientación sexual, sobre todo por su hija Lola. Y es que quiere que la pequeña crezca en un ambiente donde la diversidad sea la norma.

"Yo he tenido fama de conquistadora porque han salido tres nombres conocidos, que no voy a decir, pero yo soy muy antigua en mis quereres", aseguraba la de Sanlúcar de Barrameda.

Crecer pensando que el sexo es pecado deja huella. ❤️‍🩹 Toñi Moreno le cuenta a Ana Milán cómo esa idea marcó su forma de vivir el deseo. #ExLaVidaDespues 📺 https://t.co/gUkBXpuazq pic.twitter.com/KmJXlOR6Be — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 8, 2026

Estudiar en un colegio de monjas no le ayudó a aceptar su lesbianismo, pues llegó a pensar que era "pecado". "He sido la primera homófoba conmigo misma, es la realidad. Me he negado mucho porque creía que era pecado", afirmó ante Milán.

Eso sí, guarda una curiosa anécdota de aquella época escolar: "Tengo a todas las monjas de mi colegio aquí en la cabeza, una detrás de otra". "Creo que me enamoré de una monja, pero no me lo contaba. Le hice hasta una canción".

"Tuve novio"

Tras desvelar que había estado con hombres, Toñi Moreno ahondó en una relación que tuvo "con un señor durante cuatro años". "Todas las lesbianas de mi generación, o muchas de nosotras, hemos tenido novio. Lo hemos intentado".

"Yo me enamoré de ese señor. Era muy pequeña y él muy mayor. No quiero hablar, porque no sé si él vive siquiera", explicó la conductora de Hoy en día en Canal Sur. "Y luego hubo otro".

Fue entonces cuando Ana Milán se interesó por sus relaciones con mujeres. "Tuve una relación cuando estaba embarazada de Lola. Estuve muy enamorada y lo pasé muy mal. Me he llevado cinco años curándome", aceptó Moreno.

Lo cierto es que este lustro ha servido a Toñi para conocerse mejor: "Necesitaba saber por qué me atraían el mismo tipo de perfiles. Un perfil que no me conviene".

Ana Milán entrevista a Toñi Moreno en 'Ex. La vida después'. Mediaset España

"Ahora quiero a alguien que me acompañe en la vida y que me deje ser. Siempre he buscado a alguien con la idea de: 'No estoy completa, necesito otra mitad", reveló la presentadora de la autonómica andaluza.

Por último, Ana Milán quiso saber si Toñi Moreno podría volver a enamorarse de un hombre. "Lo he pensado muchas veces. Si ahora aparece un tío inteligente... A mí la gente inteligente me puede [...] Si ha aparecido alguien, me he hecho la pregunta: '¿Yo podría tener sexo con este señor?", planteó la invitada.