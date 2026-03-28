Daniel Illescas: "He demostrado que soy un luchador. Uno de los sueños que tenía mi abuela era verme ganar 'El desafío'"

Ha estado sumergido debajo del agua casi 5 minutos, se ha quemado a lo bonzo, ha hecho un cubo de Rubik en apnea, ha bailado... Daniel Illescas lo ha hecho absolutamente todo en El desafío.

El influencer catalán de 33 años se ha convertido en el justo ganador de la sexta edición del programa de Antena 3, en una final reñidísima en la que Patricia Conde quedó segunda y José Yelamo tercero. Cuarta fue Jessica Goicoechea.

"Hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar. Eso me enorgullece porque todos hemos dado el 100%", asegura Daniel en su conversación a EL ESPAÑOL, muy orgulloso de haber podido demostrar al público ser "un trabajador y un luchador", tal y como mostró en Mi fin de semana perfecto, el documental de El Rugido para Prime Video.

Testigo de su hazaña estaba su yaya Carmen, que es como cariñosamente llama a su abuela de 86 años. "Ha sido increíble poder tenerla cerca en un programa que veía con ella sentado en el sofá de casa", dice.

Además del coche, Illescas compartió los 30.000 euros de premio con María José Campanario, donando él su parte a la Fundación Luzón Unidos contra la ELA. Ella, por su lado, quiso compartir esa mitad con Eva Soriano, y esta, a su vez, compartir su parte con José Yélamo.

Tráiler de 'Mi fin de semana perfecto' con Daniel Illescas

¿Entraste en el programa con la meta de ganar o simplemente de disfrutar la experiencia?

No, al principio mi objetivo era disfrutar, poder superar las pruebas semana a semana, hacerlo lo mejor posible demostrando lo que soy: un trabajador y un luchador. Para mí ya era un ganador haciendo El Desafío porque siempre lo había querido hacer.

Cuando en la recta final vi que podía tener posibilidades, ahí ya mi mentalidad cambió: 'Ya que hemos llegado hasta aquí, si gano todavía mejor'.

¿A quién veías como tu gran rival por el triunfo?

Todos han sido grandes rivales. Ha sido una edición muy igualada, y hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar. Eso me enorgullece porque todos hemos dado el 100%. Todo lo que estuviera en mi mano lo iba a hacer, el resto ya dependía del jurado.

José Yélamo, Jessica Goicoechea, Patricia Conde y Daniel Illescas.

Has hecho prácticamente de todo. ¿Cuál ha sido la prueba más difícil?

He tenido retos muy, muy complicados, pero si me tengo que quedar con alguna sería uno que, en realidad, eran dos pruebas contradictorias en la misma: hacer un cubo de Rubik en apnea [lo consiguió en 2:03 minutos].

Ya aprender a hacer un cubo es difícil, tener que bajar tiempo y hacerlo en apnea, donde tu cabeza no tiene que pensar, aún lo es más. Era muy fácil fallar, es del desafío que más orgulloso me siento por el trabajo que había detrás.

Más allá de tus aptitudes físicas, has demostrado tener una enorme fortaleza mental que has demostrado.

Es la clave de este programa. Sí, tienes que estar bien físicamente para poder hacer las pruebas, pero creo que es más importante lo mental. Tú puedes entrenar mucho, pero si mentalmente no estás, tu cerebro te puede jugar una mala pasada.

La parte mental es la que más me ha costado entrenar, porque soy un tío muy movido y pienso mucho las cosas. Tenía que tener ese temple a la hora de hacer las cosas, sabiendo lo que te estás jugando. Tener la cabeza centrada era lo que te ayudaba a marcar la diferencia.

¿Quién te ha ayudado a hacerlo? ¿Ibas a terapia o tenía el apoyo de alguien de tu entorno?

No, al final esto se trabaja semana a semana, estando muy concentrado. Eso es parte del ADN que tu propio cuerpo te dice 'tienes que saber estar en esos momentos'. Cada uno se trabaja su propia terapia, saber controlar los nervios. Es difícil que te puedan ayudar en eso.

¿Es muy activo el grupo de WhatsApp de la sexta edición de El desafío?

Sí. Estamos todos en contacto y hemos quedado varias veces para ver el programa y a día de hoy seguimos hablando. Roberto Leal es la alegría de la fiesta. Manda muchas cosas graciosas y anima al grupo. Tener un presentador así es genial, lo hace muy fácil.

'La escalera al cielo' era el reto de Daniel Illescas en la final de 'El desafío'.

¿Qué te ha dicho tu yaya Carmen tras conseguir la victoria?

Poder haber estado en la final apoyándome y viéndome ganar es un orgullo. Yo cumplí todos los sueños de mi abuela, y yo he cumplido el sueño de poder ganar el programa y que ella esté viéndome en directo.

Ha sido increíble poder tenerla cerca en estos grandes momentos en un programa que veía con ella sentado en el sofá de casa.

¿Qué sueños le quedan por cumplir?

La verdad que cumplimos todos los sueños que tenía durante dos años. Aunque lo niegue, uno de los sueños que tenía mi abuela Carmen era verme ganar 'El desafío'. Esto es otro sueño cumplido, tanto para mí como para ella.

¿Qué significa tu abuela para ti? ¿Qué has aprendido de ella?

Mi abuela es todo para mí. De las personas mayores aprendemos todos, sobre todo yo de mi abuela que he compartido muchos años en un momento clave de mi vida, en la adolescencia. En lo malo nos hemos apoyado, le debo mucho.

Daniel Illescas con su yaya Carmen tras ganar 'El desafío 6'.

No tuviste una infancia fácil. ¿Cómo resumirías ese recorrido desde la niñez hasta lo que eres ahora?

En el programa he demostrado que soy un luchador, que es lo que hecho toda mi vida: no rendirme nunca a pesar de los momentos complicados. Siempre he intentado tirar para adelante.

Estoy muy orgulloso a día de hoy de ese Dani que ha ido mejorando durante los años y de aprovechar las oportunidades, como dar el gran paso a la televisión, algo que nunca me había imaginado.

No ha sido un recorrido de 0 a 1000, sino una trayectoria muy ascendente durante muchos años donde ese proceso ha dado sus frutos. La espera merece la pena.

Tras dar el salto a la televisión, ¿te gustaría hacer otra cosa?

Me encantaría que me propusieran alguna cosa que fuera contigo. Siempre voy a estar dispuesto a hacer televisión, que es algo que me encanta.

He disfrutado mucho de los dos programas que he hecho, tanto MasterChef Celebrity como ahora. Ha superado mis expectativas. Siempre estaré agradecido con que contaran conmigo.