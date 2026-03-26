Ni Sigüenza ni Osuna: el pueblo medieval en el que se fijó 'Juego de Tronos' y se ha grabado lo último de Rodolfo Sancho

Rodolfo Sancho y la plaza de Atienza en un montaje.

Rodolfo Sancho ha vuelto al trabajo tras el mediático caso de su hijo, Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El actor que triunfó en Isabel o Amar en tiempos revueltos llega a Entre tierras, la serie protagonizada por Megan Montaner. En esta segunda temporada, interpreta a Juan Toscano, el capataz de Julio Varela (Ginés García Millán).

Más allá de los amores y desamores, Entre tierras tiene otro protagonista: Atienza. Se trata de un precioso pueblo ubicado en la provincia de Guadalajara que ha servido de escenario para la exitosa serie de Antena 3.

Esta villa medieval, de apenas 400 habitantes según el último dato del INE, se encuentra situada en la serranía de Guadalajara, a solo 30 minutos de Sigüenza, otro enclave histórico de Castilla La Mancha.

Atienza es conocida por su silueta coronada por un castillo. Levantada sobre un peñasco que domina todo el entorno, se trata de una fortaleza utilizada por los celtíberos y luego por los árabes.

Castillo de Atienza. Ayuntamiento de Atienza

Aún conserva la torre de vigía, restos de muralla y dos torreones. Lo realmente curioso es que Juego de Tronos utilizó este castillo para hacer promoción. Y así lo atestigua una espada conmemorativa del Trono de Hierro en las inmediaciones.

Además, en el Cantar de Mío Cid se le menciona como una "peña muy fuerte".

El casco urbano mantiene un notable conjunto de arquitectura popular, con calles empedradas, casas tradicionales y restos de muralla que en su día tuvo varias puertas, entre ellas el famoso arco de San Juan o Arrebatacapas.

Destacan dos plazas: la del Trigo, de sabor plenamente medieval con soportales e iglesia, y la de España, de planta triangular, con el Ayuntamiento y una fuente barroca conocida como de los Tritones o de los Delfines.

Plaza de Atienza. Ayuntamiento de Atienza.

Atienza también sobresale por su legado religioso, con antiguas iglesias románicas hoy en parte reconvertidas en museos, como San Gil o la Santísima Trinidad, que conservan arte sacro y piezas históricas.

Su tradición festiva más célebre es La Caballada, con más de ocho siglos de historia y declarada de interés turístico nacional, que conmemora la huida y salvación del rey Alfonso VIII gracias a los arrieros de la villa.

Atienza, además, puede presumir de haber acogido a Hollywood. Aquí se grabó Las Troyanas (1971), película de Catherine Hepburn, o Campanadas a medianoche (1965), con Orson Welles.

Lázaro de Tormes, de Fernando Fernán Gómez, también se grabó en este bonito pueblo de Guadalajara.