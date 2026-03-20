La vida personal de Grison (41): Raquel, su futura mujer y madre de sus 2 hijos, y su etapa como profesor de música en el pasado

Fue una auténtica sorpresa. Este martes, 17 de marzo, Grison anunciaba en La Revuelta algo que pocos se esperaban. Marcos Martínez, que así se llama el colaborador de David Broncano, comunicaba que este mismo miércoles se casaría con su pareja. "No quiero eclipsar, pero me caso mañana"

Lo hizo, por supuesto, con la sorna que caracteriza a los miembros de La Revuelta. "Pero estás diciendo la verdad? Que contigo nunca sé si estás en serio", llegó a decir el presentador, a lo que el genio del beat box confirmó: "No lo iba a contar, pero me han dicho que me corresponden 15 días de baja".

"Me caso por amor... y también un poquito por Hacienda", añadió Grison. Lo cierto es que el colaborador de Broncano oficializará su compromiso con Raquel, su pareja de toda la vida, con la que lleva más de 20 años de relación.

Aunque programas como La Resistencia en su momento y La Revuelta ahora le han dado un impulso extra de popularidad, Grison procura mantener su vida privada con la mayor discreción posible.

Desde hace varios años, Grison comparte su vida con Raquel, una mujer de la que poco se sabe, y a la que definió en una entrevista para Los 40 Principales como una "chica con dos piernas y dos brazos". O sea, alguien completamente normal.

Apenas hay detalles de su profesión, pero lo que sí es algo público es que Raquel es madre de sus dos hijos: el mayor nacido en "prepandemia [2018]" y el segundo, en la "preguerra mundial [2022]".

El colaborador de Broncano, que suele compartir imágenes de las escapadas que hace con los suyos, aseguraba en el pasado que intenta conciliar trabajo y familia.

"No soy el típico que no ve a sus hijos. El día que no estoy con ellos me da ansiedad. Les doy de comer, los llevo al colegio. Al final, el programa no me quita tanto tiempo", decía para Men's Health, cuando fue portada por su cambio físico, y en la que su mujer fue crucial porque "sabe mucho de nutrición".

Resulta curioso que él y su pareja se encargaba de la educación de sus hijos. "Mi chica y yo nos turnábamos para darles clase a nuestros hijos, pero al final los hemos metido en un cole hippie. No nos daba la vida", declaraba.

Aunque Grison se ha convertido en un rostro completamente reconocible de la televisión. Antes trabajó en musicales como Mayumma-Rumba, donde hacía versiones de las canciones de Estopa. Y hasta colaboró con Disney+ en la promoción de la serie de Marvel, Falcon y el soldado de invierno.

Antes de meterse de lleno en la industria audiovisual, Grison trabajaba como comercial de Roland, una empresa que se dedica al diseño, la producción y la distribución de instrumentos musicales.

Durante 8 años ejerció como maestro en una escuela de música. "Era un profesor enrollado, pero no tanto como para que los chavales se me subieran a la chepa", recordaba. "Había días que volvía a casa en el coche, y del estrés que llevaba y de lo atacado que había salido, no recordaba el trayecto. No me acordaba".

Fue entonces cuando Ricardo Castella lo descubrió y su vida dio un vuelco radical.