El Langui, actor: "Me levanto a las 6 de la mañana, no desayuno y tardo 1 hora y 30 minutos en arreglarme, más que una mujer"

Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, es uno de los artistas más polifacéticos de España. Rapero, actor, escritor y, más recientemente, deportista de élite, el madrileño ha construido una trayectoria marcada por el talento y la superación.

Saltó a la fama como integrante del grupo de hip-hop La Excepción, con el que revolucionó el rap español gracias a un lenguaje cercano y letras que retrataban la vida en los barrios.

Su popularidad se consolidó también en el cine cuando ganó el Premio Goya a Mejor Actor Revelación por su papel protagonista en la película El truco del manco.

Desde su nacimiento convive con una discapacidad motora causada por una falta de oxígeno durante el parto, lo que le provoca espasticidad y dolores musculares crónicos.

A pesar de ello, se ha convertido en un referente social y en un símbolo de superación, participando en campañas contra el acoso escolar y a favor de la accesibilidad en el transporte público.

El Langui Cristina Villarino.

Su vida también está muy ligada al sur. Desde los 10 años pasa los veranos en Cádiz y, a partir de los 18, en Málaga, donde mantiene una fuerte conexión con la Costa del Sol junto a su familia.

Precisamente, su familia es uno de los pilares de su vida. Tiene tres hijos, a los que dedica gran parte de su tiempo y de los que habla con orgullo. El pequeño, Nas, hace un año daba sus primeros pasos.

Su día a día no es sencillo. El artista reconoce que las tareas cotidianas requieren mucho más tiempo para él. "Tardo una hora y media en arreglarme, más que una tía. Tú no sabes lo que es ponerme un calcetín. Y eso dependiendo de cómo tenga el día", explicó en una entrevista en El País.

También confesó que casi nunca desayuna: "Me acostumbré a ayunar por el trabajo. Tardo mucho en arreglarme y no me da tiempo".

Salir de casa, asegura, es para él una auténtica batalla diaria. "Desde niño, cuando entro en una habitación, una tienda, una calle, un bus o un tren, los escaneo al segundo y veo dónde puedo apoyarme y dónde caerme. Soy un Terminator por pura supervivencia", relató en el mismo medio.

Ahora, a sus múltiples facetas, ha sumado una nueva: la deportiva. Hace un tiempo comenzó a practicar Boccia, una disciplina diseñada para personas con discapacidad física.

Compite en la categoría BC1, destinada a deportistas con parálisis cerebral, y entrena a diario con un objetivo claro: llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Los resultados no han tardado en llegar. Este febrero se proclamó campeón de la liga andaluza y ha logrado también la medalla de bronce en el Campeonato de España y el oro en la Copa de España.

Todo ello mientras compaginaba una agenda frenética: rodaba la película La familia Benetón 2, dirigía la obra de teatro Campeones y gestionaba su restaurante en Málaga, La Tasca del Langui.

"Esto no es postureo. Me lo estoy tomando como un deportista más, con todas las de la ley", aseguró en El Partidazo de COPE.

"El deporte me ha picado otra vez, me ha devuelto esas ganas de superación dormidas", añade.

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Entre rodajes, escenarios y pabellones deportivos, El Langui entrena cuando puede, estudia vídeos de sus rivales y sigue soñando con representar a España en los Juegos Paralímpicos.