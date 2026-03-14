El lado más desconocido de Bárbara Lennie: del secuestro de sus abuelos a su relación con las hijas de Bimba Bosé

Bárbara Lennie es una de las actrices más prestigiosas del cine español contemporáneo. Ganadora del Premio Goya a Mejor Actriz por su papel en Magical Girl, también ha protagonizado títulos tan reconocidos como Los renglones torcidos de Dios o Obaba.

Licenciada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la actriz continúa sumando proyectos destacados. Su próximo estreno será Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar, que llegará a los cines el 20 de marzo.

Sin embargo, más allá de su carrera, hay muchos aspectos de su vida que el gran público desconoce.

Bárbara Lennie en una imagen de archivo. Cedida Grassy

Aunque nació en Madrid, Lennie pasó parte de su infancia en Buenos Aires, donde se trasladó con su familia cuando era muy pequeña. Regresó a España con apenas seis años, un cambio que recuerda con cierta sorpresa.

"Para mí fue como aterrizar en otro planeta. Era el año 1990 y todavía había burros, carros… En mi recuerdo, Buenos Aires me parecía una ciudad infinitamente más moderna”, explicó en una entrevista con El País.

Su apellido también refleja una mezcla de orígenes. "Mi apellido es real, es escocés. Mis tatarabuelos fueron a Argentina a trabajar en el ferrocarril. Mi segundo apellido es Holguín, colombiano".

"Toda mi familia vive allí, menos mis padres, que vinieron aquí. Yo crecí en Buenos Aires hasta los seis años, pero lo que me siento es muy madrileña", contó en el mismo medio.

Una historia familiar marcada por la dictadura

La salida de su familia de Argentina estuvo marcada por motivos políticos. Sus padres abandonaron el país durante la dictadura militar por su oposición al régimen.

La actriz también ha revelado un episodio especialmente duro de su historia familiar: sus abuelos fueron secuestrados y retenidos en la ESMA, uno de los centros de detención y tortura más conocidos de la dictadura.

"Los secuestraron para interrogarlos por mi tía, su hija", relató.

Su vida personal

Desde aproximadamente 2016 mantiene una relación con Diego Postigo, director, músico y productor madrileño que anteriormente estuvo casado con Bimba Bosé.

En 2022 la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común. Además, Lennie mantiene una relación muy cercana con Dora y June, las hijas de Postigo y Bosé, con quienes convive de forma muy natural.

Más allá de los rodajes, la actriz tiene una gran pasión por la cultura. En su casa de Madrid destaca una enorme librería llena de obras de arte, literatura y pensamiento, con autores como Jean-Michel Basquiat o Franz Kafka.

En su tiempo libre también busca desconectar de la vida pública. Disfruta de largos paseos por parques y zonas verdes de la ciudad y valora especialmente los momentos tranquilos, como las cenas con amigos y familiares.