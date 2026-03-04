Confirmado por TVE: día y hora exactos del estreno del nuevo concurso de Rodrigo Vázquez en La 2

Rodrigo Vázquez, en la edición de fin de semana de 'Saber y Ganar'. RTVE

Rodrigo Vázquez tiene nuevo proyecto en Televisión Española. Mientras conduce la edición de fin de semana de Saber y Ganar, ya hay fecha de estreno para su nuevo concurso en La 2, Captcha: No soy un robot.

Este miércoles, 4 de marzo, a las 22:20 horas, Vázquez se pone al frente de un juego que “nace como una ambiciosa propuesta transmedia que combinará televisión, entorno digital y pódcast”.

El espacio amplía su universo más allá del plató con una serie de videopódcasts que presentará Javier de Hoyos en ENPLAY, donde se profundizará en el desarrollo de las competencias digitales.

Inspirado en los populares test captcha que verifican si un usuario es humano, el formato producido por Thinketers traslada el concepto al entretenimiento televisivo en un gran plató de estética tecnológica.

El espacio de la segunda cadena pública mezcla en un mismo programa la divulgación, el humor y la cultura general.

La mecánica de 'Captcha'

Cada semana, cuatro concursantes se enfrentarán a siete pruebas que ponen a prueba su ingenio, creatividad y agilidad mental con un objetivo claro: demostrar que son personas.

El giro diferencial llega con las eliminaciones: cada vez que alguien queda fuera, debe pulsar el botón de “verificar” situado en el centro del plató y, gracias al uso de inteligencia artificial, la audiencia verá cómo se transforma en robot.

Rodrigo Vázquez presentará 'Captcha' en La 2. RTVE

El formato televisivo contará con 10 programas de 50 minutos de duración que combina acumulación de dinero y eliminaciones en una mecánica ágil, visual y con un alto componente digital.

Solo uno de los concursantes llega a la final y se juega el bote, que puede acumular hasta 10.000 €, a “todo o nada”.

Siete juegos

En la primera fase, los concursantes se jugarán el comodín “empiezo yo” con la prueba “famoso captcha”, en la que tendrán que adivinar qué persona famosa será la invitada a partir de nueve imágenes relacionadas con dicha persona.

“Tu captcha” es un juego individual inspirado en la vida, aficiones o profesión de cada participante; “código captcha”, primer juego eliminatorio, pone a prueba su rapidez y capacidad para asociar conceptos, y “reto captcha” es un reto grupal en el que los concursantes deberán resolver por turnos un captcha para acumular dinero.

A continuación, los tres concursantes que continúan en el programa se enfrentan a “historias de captcha”, una prueba que plantea preguntas de cultura general apoyadas en vídeos generados con inteligencia artificial en los que personajes históricos o ficticios introducen cada reto.

“Captcha enredado” desafía su agilidad mental con palabras distorsionadas al estilo de los captchas clásicos y, finalmente, el “captcha final” decide el ganador en una prueba a todo o nada en la que las personas finalistas se juegan todo su bote acumulado sin saber cuántas respuestas correctas contiene el panel.

Javier de Hoyos y Grison, en el videopódcast de 'Captcha'. RTVE

Padrinos famosos

Cada episodio contará con un padrino o madrina que acompañará a las personas participantes desde el inicio. Su identidad se revelará mediante un captcha compuesto por imágenes relacionadas con su trayectoria.

Entre los rostros que participarán como invitados se encuentran Soraya Arnelas, Pilar Rubio, Grison o Pepe Rodríguez, entre otros perfiles del mundo de la televisión, la música, la interpretación y la creación digital.