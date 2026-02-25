Ya es oficial: el documental que rinde homenaje a Antonio Flores, nominado a 2 Goya, se emitirá en Movistar Plus+

Flores para Antonio, la película documental que repasa la trayectoria y la herencia musical de Antonio Flores, bajo la producción de su única hija, la actriz Alba Flores (39 años), se podrá ver en televisión.

El documental, que se estrenó en cines el pasado 28 de noviembre, llegará a Movistar Plus+ el próximo 19 de marzo.

Dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, Flores para Antonio se estrenó mundialmente en la última edición del Festival de San Sebastián. La familia Flores al completo se reunió allí para presentar un emotivo proyecto que, de la mano de Alba, propone un viaje íntimo que acerca al espectador a la memoria y la vida del músico.

Desde entonces, el proyecto ha cosechado varios premios: el Premio Forqué de Mejor Película Documental, el Premio al Mejor Largometraje Documental Nacional en el Festival In-Edit de Barcelona y el Premio del Público en el CiBRA -Festival del Cine y la Palabra.

Además, está nominado a dos Premios Goya -Mejor Película Documental y Mejor Canción-, que tendrán lugar el próximo sábado, 28 de febrero, en el Auditori Fòrum CCIB Barcelona.

En Flores para Antonio, Alba Flores, quien se quedó huérfana de padre con ocho años, explora la vida y obra del cantante a través de materiales inéditos, como vídeos caseros, fotos, dibujos, imágenes de archivo y su propia música.

En este viaje la acompaña su familia, incluidas su madre, Ana Villa (53), y sus tías, las célebres Lolita (62) y Rosario Flores (62). También reconocidos artistas como Antonio Carmona (60), Ariel Rot (65), Joaquín Sabina (77) o Silvia Pérez Cruz (43).

La familia Flores en la presentación del documental en Madrid. Gtres

Un especial homenaje al hijo pequeño de Lola Flores, quien perdió la vida el 30 de mayo de 1995, cuando apenas tenía 33 años y solo dos semanas después del fallecimiento de su madre.

Flores para Antonio es una película documental original Movistar Plus+, producida por Flower Power Producciones, LACOproductora, Caballo Films y Flores para Antonio la película AIE, con la financiación del ICAA y la Comunidad de Madrid.

Flower Power Producciones es la productora familiar. Está dedicada al cine, la música y el teatro. Una empresa gestionada, principalmente, por Ana Villa, como publicó EL ESPAÑOL el pasado noviembre. Alba Flores, por su parte, figura como apoderada.

820.000 euros de ayuda

Flores para Antonio contaba con un presupuesto de 1.750.000 euros y ha conseguido 820.000 euros del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que concede las ayudas generales para la producción de largometrajes.

Así consta en la resolución sobre proyectos dentro del segundo procedimiento de selección de 2024.