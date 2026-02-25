Luis Tosar, actor, 54 años: "En la gala de los Goya sería extraño obviar Gaza, Ucrania o el ICE"

La gala de los Premios Goya tendrá música, comedia y reflejará "cuarenta años maravillosos" en la industria del cine, además de dar "absoluta libertad" para la reivindicación sobre temas como "el genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania o el ICE", según han explicado, Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

En declaraciones a EFE, ambos han defendido que la 40 edición de los Premios Goya combinará espectáculo y libertad de expresión en un contexto internacional convulso.

"Es inherente a las galas que la gente tenga absoluta libertad de expresión para mostrar lo que quiera sin necesidad de que se convierta en una gala política", ha asegurado el actor gallego, que "casi seguro" llevará un pin reivindicativo, ha remarcado.

Luis Tosar en una entrevista con EFE. EFE

Para Tosar, "sería un poco extraño obviar cosas que ocurren en un mundo muy convulso y tienen su reflejo en las películas susceptibles de ser premiadas", frente a quienes alegan que el mundo del cine debería mostrarse neutral en asuntos políticos, un debate surgido, por ejemplo, en la última Berlinale, acusada de silencio sobre el conflicto en Gaza.

En todo caso, la ceremonia que se celebrará el próximo sábado en Barcelona será "un poco especial", dado que es la número 40, ha adelantado Bandini, que, sin querer desvelar sus secretos.

Cuenta que además de presentar, Tosar y ella harán "un arco de personajes" y "un pequeño viaje" con una cierta "subtrama" entre ellos en la que se producirán varios cambios de vestuario.

"Habrá muchos elementos para recordar que han sido 40 años de premios en los que han pasado muchas cosas, muchas muy maravillosas para la industria de este país y que se van a ver claramente reflejadas en la gala", ha añadido el gallego, que prevé "un gran show".

Así, habrá música -Ana Mena, Bad Gyal y Alba Molina estarán entre los artistas que actuarán- y "la maestra Bandini va a hacer despliegue de todos sus recursos", ha dicho Tosar, quien también moverá "un poco de cadera si no se me rompe antes", ha bromeado.

Luis Tosar y Rigoberta Bandini para EFE. EFE

En su actuación como presentadores también añadirán alguna dosis de comedia, pero sin ofender a nadie, según han especificado. "Comparados con Ricky Gervais (conocido por sus mordaces monólogos en los Globos de Oro) somos la hormiga atómica", ha prometido al respecto la cantante y actriz catalana.

Sin guiños a películas favoritas

No habrá tampoco guiños a películas favoritas -Los domingos y Sirat parten como las más nominadas- porque "la Academia es una madre que quiere que todos sus hijos se quieran por igual, lo cual me parece muy bien", ha dicho Bandini.

"Nosotros no nos vamos a posicionar porque creemos que es importante que al final todas las películas tengan el mismo reconocimiento y el mismo escaparate", ha añadido.

Para Rigoberta Bandini esta es la primera gala que presenta, mientras que Tosar sí tiene alguna otra experiencia al frente de este tipo de espectáculos en Galicia y también ha actuado en otras ceremonias de los Goya.

Rigoberta Bandini y Luis Tosar presentarán la edición número 40 de los Premios Goya este sábado en La 1 (22:00). GTRES

"Me da miedo que con los nervios se me vaya un poco la pinza. Me tengo que controlar en no improvisar demasiado", confiesa la presentadora, que reconoce que por ello pretende concentrarse en el guion y "regalar una dosis de espontaneidad" pero sin pasarse.

Tosar le ha quitado hierro al recordar que "cuando echas cuentas y ves el guion al final tampoco salimos tantísimo tiempo. Hay tres o cuatro momentos que tenemos que defender y el resto depende de cómo vaya transitando la gala, de que la gente no se enrolle muchísimo en los discursos y de que la cosa mantenga el ritmo mínimamente".

Una labor como presentadores que en todo caso tendrá sin duda un reflejo en las redes sociales, algo que no preocupa a Tosar, entre otras cosas porque él no las tiene.

En el caso de Bandini afirma que tampoco lo ha pensado mucho: "Sé que hagamos lo que hagamos siempre habrá muchas opiniones, así que mi obsesión es pasarlo bien y hacer que la gente disfrute", ha concluido.