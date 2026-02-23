Muere el padre de Cristóbal Soria, colaborador de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol: "Te cuidará desde el cielo"

Cristóbal Soria, durante un programa de 'El Chiringuito de Jugones'. Atresmedia Televisión

Momento complicado el que se encuentra atravesando Cristóbal Soria. El padre del colaborador falleció la madrugada de este sábado, tal y como confirmó él mismo en redes sociales y Josep Pedrerol en la entrega de este domingo de El Chiringuito de Jugones.

"Te quiero, papá. Descansa en paz", podía leerse en la foto junto a su progenitor que subió el exdelegado de campo a Instagram para despedirse de él.

"Un abrazo para nuestro compañero Cristóbal Soria, porque esta madrugada ha fallecido su padre", comentaba Pedrerol en la tertulia futbolera que emite Mega.

❤️ TE QUEREMOS, @cristobalsoria.



💫 Tu papá te cuidará desde el cielo a partir de ahora.



🫂 Un fuerte abrazo de tu familia de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/XWtvnKn1Ty — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 22, 2026

Y el presentador enviaba todo su apoyo a su compañero: "Cristóbal, a ti y a toda tu familia os mandamos un abrazo fuerte desde aquí. De esta otra familia que tienes aquí, que es El Chiringuito. Descanse en paz".

"Te queremos. Tu papá te cuidará desde el cielo a partir de ahora", se reiteraba desde la cuenta oficial del programa de Atresmedia en X.

El tertuliano sevillano, que, como era de esperar, este domingo no acudió al espacio deportivo, agradeció también a través de X los mensajes de ánimo de sus 'colegas'.

De Cristóbal, padre del también colaborador de Espejo Público, siempre reservado respecto a su vida fuera de los focos, no se conocía mucho, más allá de que era un gran aficionado del Barça.

Cristóbal Soria comparte una foto con su padre. Instagram

Culé de corazón, nunca dudó en inculcarle a su hijo su pasión por el fútbol llevándole al Ramón Sánchez Pizjuán. En abril de 2018, Soria subió un vídeo con él mientras se dirigían hacia la final de Copa del Rey que disputaba el Sevilla contra el Barcelona.

"Mi padre siempre me llevó de pequeño al Sánchez Pizjuán a ver al Sevilla Fútbol Club y ahora le llevo yo a él con 84 años a una nueva final", explicaba en aquella ocasión Soria.

El tertuliano presumía orgulloso de su progenitor: "Don Cristóbal Soria padre, 84 años". "¡82!", se escucha decir a una mujer que no aparece en plano. "Ya se quita años y todo", bromeaba Cristóbal.

No hubo suerte para los rojiblancos, que se llevaron un 'baño' del Metropolitano. El Barça goleó al Sevilla por 5 tantos a 0 y se llevó el trofeo.