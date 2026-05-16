Las termas romanas mejor conservadas de Murcia: del siglo V a. C., aguas a 51,7º y rodeadas de naturaleza

Imagina sumergirte en aguas termales mientras el vapor asciende lentamente y el tiempo parece desvanecerse alrededor. La calma lo envuelva todo;: el sonido del agua, la luz tenue reflejada sobre la piedra y la sensación de descanso absoluto que acompaña cada instante.

Desde hace siglos, estas aguas han sido refugio de quienes buscaban bienestar y tranquilidad. Romanos, viajeros y generaciones enteras encontraron aquí un lugar donde detenerse, dejando al cuerpo y la mente que siguieran el ritmo pausado de las aguas termales.

Ese lugar es el Balneario de Archena, un lugar donde las antiguas termas romanas y el entorno natural se unen para crear una experiencia de relajación.

Otra de las vistas exteriores del balneario de Archena

Hablar de este sitio es hablar de una de las joyas termales más antiguas y con más personalidad de España. Situado en el valle de Ricote, junto al río Segura, este enclave murciano no está solo pensado para el descanso y el bienestar. Es también un espacio donde convive historia, arqueología, arquitectura, paisaje...

Su atractivo no se limita a las aguas termales sino que se extiende al propio municipio de Archena, a su casco urbano, a sus rincones patrimoniales y a su entorno natural.

La historia de este Balneario se limita, mínimo, al siglo V a. C., cuando los poblados iberos asentados en la zona ya aprovechaban sus aguas termales.

Los romanos, conscientes del valor medicinal de las aguas, impulsaron unas termas que consolidaron la fama del lugar. No se trata, por tanto, de un balneario cualquiera, sino de un espacio donde el termalismo forma parte de una continuidad histórica larguísima.

La fisionomía actual del Balneario se consolidó a finales del siglo XIX, cuando se construyeron o reformaron edificios como el Hotel León, el Hotel Termas y el Hotel Levante.

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El Hotel Termas, en particular, destaca por su decoración de aire neoárabe y por su cúpula. También sobresale la capilla de la Virgen de la Salud, integrada en el conjunto termal y ligada a la historia devocional del lugar.

Hoy el balneario funciona como un gran complejo de bienestar y salud, con hoteles, piscinas termales y servicios hidrotermales.

Su corazón es la Galería Termal, un espacio cubierto de más de 8.000 m2 con piscinas termales interiores y exteriores, donde el agua fluye directamente del manantial a 51,7º. Incluye chorros cervicales y lumbares, cascadas potentes, jacuzzis, camas de agua flotantes y una piscina infantil para familias.

Balneario de Archena de Murcia.

Aunque el balneario sea el gran icono del municipio, el casco histórico de Archena merece una visita detenida para ayudar a entender la identidad local más allá del termalismo. Dentro de su casco destaca la Iglesia de San Juan Bautista, un templo barroco construido sobre una antigua mezquita y levantado entre los siglos XVIII y XIX.