El pueblo ideal para comer un cocido montañés de lujo y recorrer a pie: Conjunto Histórico del siglo XII

Hay lugares que parecen haberse detenido en un suspiro del tiempo, donde el empedrado cuenta historias de hidalgos y el aroma a leña te guía por callejuelas que no conocen el ruido de los motores.

En el corazón de Cantabria, a un paso del Cantábrico, se alza Santillana del Mar, conocida popularmente como la "villa de las tres mentiras" (ni es santa, ni llana, ni tiene mar) pero que en realidad es una verdad absoluta para cualquier viajero que busque belleza y tradición.

Caminar por Santillana es realizar un viaje directo a la Edad Media. Sus orígenes se remontan al siglo VIII, cuando un grupo de monjes llevó las reliquias de Santa Juliana a este enclave, dando lugar a lo que hoy es la joya de la corona del románico en la región: la Colegiata de Santa Juliana.

Este monumento del siglo XII preside una plaza que, por sí sola, justifica cualquier escapada.

Perderse por sus calles es descubrir una arquitectura civil asombrosa. Casas como la de la Archiduquesa Margarita o los palacios de Velarde y Valdivieso exhiben blasones de piedra que nos hablan de un pasado nobiliario glorioso.

Todo el municipio fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1943, y lo cierto es que se conserva con una pulcritud que sobrecoge.

Pero Santillana no solo se disfruta con la vista; se conquista a través del paladar. En sus tabernas y restaurantes, el cocido montañés es el rey indiscutible.

Santillana del Mar

A diferencia del lebaniego, este plato no lleva garbanzos, sino una alubia blanca fina y mantecosa, acompañada de la berza y el "compango" (chorizo, morcilla, costilla y tocino). Es el combustible perfecto para seguir explorando sus rincones.

Apenas a unos kilómetros del centro histórico, el municipio guarda su tesoro más antiguo, las Cuevas de Altamira. Considerada la "Capilla Sixtina del arte rupestre", este enclave Patrimonio de la Humanidad sitúa a Santillana en el mapa mundial de la arqueología, ofreciendo una conexión mística con nuestros antepasados de hace miles de años.

La elegancia de esta villa ha seducido a personalidades de todo tipo a lo largo de las décadas. Se dice que el filósofo francés Jean-Paul Sartre quedó tan impactado que la definió como "el pueblo más bello de España".

Además, es habitual ver por sus calles a figuras como el expresidente Miguel Ángel Revilla, quien ejerce de embajador incansable, o a artistas de la talla de David Bustamante, que a menudo se escapa a estos rincones para desconectar del foco mediático.

Colegiata de Santillana del Mar

Con poco de más de 4.000 habitantes, este municipio logra el equilibrio perfecto entre la paz de un entorno rural y la riqueza cultural de una gran ciudad.

Santillana del Mar es, en definitiva, ese destino donde el tiempo se mide en pasos sobre la piedra y el sabor de una gastronomía auténtica que reconforta el alma.