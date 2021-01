En España la pizza es un plato típico más de nuestras vidas. Seguro que alguna vez has necesitado hornear dos pizzas a la vez pero no has sabido muy bien cómo hacerlo. A simple vista puede parecer una tontería, pero no lo es, ya que en una bandeja de horno solo cabe una pizza entera, y sabemos que una encima de otra no se cocinan de forma correcta.

No obstante, por muy imposible que parezca, se puede conseguir y no es tan complicado como podrías pensar. Solo debes utilizar un pequeño truco y no tendrás que esperar el doble para cocinar dos pizzas al horno. ¿Quieres saber cómo hornear dos pizzas a la vez en el horno? ¡Continúa leyendo!

Trucos para hornear dos pizzas a la vez

La comida al horno siempre es más saludable que los fritos, por ejemplo, pero también debemos tener cuidado con la comida procesada. En el caso de las pizzas, siempre puedes optar por elaborarla tú mismo, incluso la masa, pues al ser casera sabrás exactamente lo que estás comiendo.

Si tienes invitados o sois muchos en casa y necesitas cocinar dos pizzas, hacer una tras otra no es una buena idea, pues enseguida se enfriará la primera y se quedará bastante dura. Además, tardaríamos el doble de tiempo si ponemos las dos pizzas al horno por separado.

Cocinar dos pizzas al horno en la misma bandeja

Por todo lo anterior, vamos a revelarte cómo puedes introducir dos pizzas al horno en la misma bandeja. Y lo mejor de todo es que este truco no solo te servirá en el caso de las pizzas, sino que también puedes utilizarlo con cualquier otro alimento redondo.

Este truco te salvará en más de una ocasión, pues las pizzas son la elección en la mayoría de las reuniones con amigos o en esos sábados de sofá y peli con la familia. Es cierto que también podéis llamar a una de las empresas que las cocinan y te las llevan a casa, pero como dijimos antes, siempre será más saludable si las cocinas tú, ya que puedes elegir los ingredientes. Te lo explicamos paso a paso:

1. Para hornear dos pizzas a la vez en la misma bandeja puedes utilizar el truco de cortarla por la mitad. No será necesario que trocees la pizza entera, ya que un solo corte solucionará el problema de introducir dos pizzas al horno.

2. Una vez tengamos las dos pizzas partidas por la mitad en dos trozos iguales, la clave está en saber colocarlas en la bandeja. Pon cada trozo de pizza con la parte recta, es decir, con la parte del corte de la pizza en paralelo con respecto a los lados de la bandeja. Así te cabrán los cuatro sin problemas y no tendrás que cocinar las pizzas al horno en distintos turnos.

3. Es cierto que el tamaño de las pizzas influirá en su disposición en la bandeja, pero si no son extragrandes, cabrán sin ninguna pega. En caso de que sean más grandes, quizás este truco ya no sea tan eficaz, pues es posible que no quepan los cuatro trozos.

Dónde colocar las pizzas en el horno

Otro dato a tener en cuenta es la posición donde colocas la bandeja con las pizzas. Una de las claves a tener en cuenta cuando vayamos a hornear dos pizzas o la vez, o una sola, es colocar la bandeja a la altura adecuada, pues algo tan sencillo como esto cambiará muchísimo el resultado.

Lo ideal es poner la bandeja en una altura de la mitad del horno para abajo, pero que no sea en la parte más baja. Debes considerar también que si la pones más arriba los ingredientes se harán, pero la masa quedará cruda. En cambio, si la ponemos en la posición más baja, se quemará la masa antes de que le dé tiempo a cocinarse el queso.

El truco que te hemos explicado de partir las pizzas por la mitad si queremos hornear las dos a la vez es ideal incluso si tienes varias bandejas de horno. Siempre será mejor colocar las dos pizzas al horno en una única bandeja para que se hagan bien.

Pizzas al horno congeladas

La técnica que te hemos ofrecido es tan sencilla como colocar las pizzas en la bandeja del horno con los bordes circulares hacia adentro y los cortes o la parte recta hacia afuera. Sin duda, es el método más eficaz para hornear dos pizzas a la vez.

Pero, ¿y si las pizzas están congeladas? Sabemos que es muy difícil cortar pizzas congeladas, de manera que puedes dejarlas fuera del congelador un ratito antes de cortarlas. Sin embargo, si puedes partirlas congeladas, se pueden hornear sin descongelar del todo.

Antes de terminar, queremos contarte que esta técnica se hizo viral en Internet gracias a una publicación en Twitter de la usuaria @Muffiiiinnnn. En dicha publicación, se comparte el método para hornear dos pizzas al horno a la vez en la misma rejilla, y logró alcanzar más de 70.000 likes.

Gracias a esta inesperada repercusión, la misma creadora del tweet se vio obligada a matizar algunos detalles de esta técnica. Uno de ellos fue colocar papel de plata o papel vegetal debajo de la pizza para evitar que se quede pegada.

La comida al horno es una forma deliciosa y saludable de cocinar cualquier ingrediente. Gracias a este electrodoméstico, podemos convertir un plato muy calórico en uno un poco más sano. Incluso puedes cocinar alimentos que normalmente suelen hacerse fritos, como croquetas o patatas fritas.

Así que, ya sean pizzas al horno o cualquier otro alimento, este aparato nos permite elaborar comida al horno sana y deliciosa. ¿A qué esperas para hornear dos pizzas a la vez? ¡Ahora ya sabes cómo hacerlo!

También te puede interesar...