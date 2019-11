En los últimos años, Instagram se ha convertido en la red social más importante a nivel mundial, pero sobre todo influyente, de ahí, que se estén planteando actualmente eliminar los likes, ya que algunas personas se lo toman demasiado a pecho y podrían obsesionarse por gustar a todo el mundo.

En otro post, ya os explicamos todos los trucos reales y fiables para saber quién mira nuestro Instagram. Ahora os mostramos los trucos para conseguir más seguidores.

Cómo tener más seguidores en Instagram

Si lo que quieres es conseguir seguidores sin invertir nada de dinero, irás poco a poco y tendrás que dedicarle bastante tiempo a la plataforma.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no todas las horas son iguales de buenas para publicar un post. Pongo un ejemplo para que se entienda bien esto que cuento: imagínate que tienes un local afterwork cerca de un sitio lleno de oficinas y has publicado una oferta súper atractiva para tu público. En este caso si la publicas a las 10 de la noche, de nada va a servirte, porque lo normal es que tu target salga de trabajar y vaya este tipo de locales sin pasar por casa, por lo tanto, tendrás que plantearte hacer tus publicaciones a primera hora de la mañana cuando los trabajadores van a la oficina en transporte público, a la hora de la comida o la merienda.

No obstante, se trata de hacer un pequeño análisis de tu público, conocer sus rutinas y sus momentos de descanso para poder saber su disponibilidad para mirar tus publicaciones. Si piensas que la actividad de tu cuenta va a estar orientada a un público general, simplemente porque quieres mostrar tu vida y poco más, no hace falta que hagas ningún estudio, hay personas que ya lo han hecho por ti y consideran que para este año lo mejor es hacer tus apariciones en redes sociales, los lunes, jueves, viernes y domingos de 15:00 a 16:00 de la tarde.

Cómo utilizar los Hashtag

Si piensas que con los hashtags correctos no vas a ganar seguidores, te equivocas. Eso sí, colócalos con cabeza, ni muchos ni tampoco pocos y por supuesto nada de dejar esta parte de la publicación en blanco. Si haces esto es como si solo hubieses publicado para tus amigos. Por lo tanto, nunca vas a lograr llegar más allá de tus límites y nunca verás tu marcador subir de forma progresiva.

Existen cadenas de hashtag como la de #likesforlikes o similares de las que tendrás que huir. Si bien es cierto que, al tener este hashtag tanta mención, subirás como la pólvora, pero no nos interesa demasiado. Lo que tu necesitas son seguidores de calidad, de tu mismo país, que compartan tu mismo idioma, que interactúen contigo, que compartan tus fotografías, en general que sean de tu entorno. Si tus fotos llegan por estas cadenas a personas en la otra punta del mundo, puede que no lo entienda igual, o que sean personas que siguen absolutamente a todas las cuentas y que no tengan actividad dentro de la tuya.

Si consigues que tus seguidores interactúen en tu perfil, tendrás el cielo ganado, porque no hay mejor estrategia para ganar seguidores que el antiguo "boca a boca" pero en versión digitalizada.

Como conclusión te diré que escojas unos 10 hashtags y los coloques con coherencia teniendo en cuenta lo que publicas, si las menciones no tienen nada que ver, perderás interés.

Se deben hacer sorteos

Si que es cierto que los sorteos están reservados a influencers, marcas potentes, empresas de diversos sectores. Pero… ¿Quién dice que un usuario común no pueda hacer también un sorteo? Recomiendo tener un mínimo de seguidores, pero es una estrategia que funciona genial. Asóciate con una cuenta que esté en la misma situación que tú y haceros publicidad mutuamente sin que os cueste mucho dinero.

Además, tienes que pensar en lo que es verdaderamente interesante para tu target, es decir: si eres cantante y públicas, vídeos haciendo covers en el salón de tu casa, sube un vídeo y sortea una canción personalizada para una persona especial o mismamente un disco tuyo o unas entradas para ir a ver tus actuaciones. No te olvides de mencionar en el sorteo que deben comentar y mencionar a dos amigos.

Otros trucos para conseguir seguidores gratis

Cuando estés en otra ciudad, un museo o, por ejemplo, un parque en concreto, no te olvides de poner la ubicación. El algoritmo de Instagram utiliza la geolocalización de tus publicaciones, para mostrarlas a las personas que ya han estado ahí o les interesan estos lugares, así que no pierdas la oportunidad.

Etiquetar en tus publicaciones también es una muy buena opción, pero con coherencia, si no hay nadie en la imagen, lo mejor es que te olvides. Siempre que etiquetes a tus amigos ellos seguro que te van a dejar algún comentario, y cuanta más actividad tengas, a más personas llegarás. Por supuesto no te olvides de publicar historias y destacar las que más te gusten o las que pienses que puedan interesar en mayor medida a tus seguidores. Lo bueno de las historias es que puedes publicar tantas como quieras.

Por último, pero no menos importante, te hablaré de cuidar la imagen de tu perfil, sube fotos que tengan que ver unas con otras y crea secuencias para que tus seguidores tengan una muy buena primera impresión de ti.